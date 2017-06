Beth Ditto / Fake Sugar

Separados Gossip, estaba claro que Beth Ditto desarrollaría una carrera en solitario que de hecho ya había trabajado en un EP un año antes del que fue el último álbum de la banda, ‘A Joyful Noise‘ (2012). Demasiada voz. Demasiada personalidad. Demasiado carisma sobre las tablas como para tirarlo todo por la borda. Y sin embargo, Ditto no era la clásica artista egocéntrica que estuviera deseando brillar por su cuenta, un par de metros por delante de su banda. Como ella misma dice, a costa de sacrificar su feminismo y contribuir al sexismo en la asunción de créditos en la música pop (ya sabéis, en cuanto hay un tío en un grupo, la gente asume que es el tío quien hace todo), reconoce que la marcha de Nathan Howdeshell de Gossip le dejó totalmente tocada.

Beth Ditto ha perdido a su padre y ha vivido una ruptura en estos años, pero hay un himno en ‘Fake Sugar’ y está hecho para Nathan. Se llama ‘We Could Run’ y la artista lo ha compuesto como propuesta escapista para el que considera su amigo y su relación y su trabajo más duraderos. “Era tan creativo y tan diferente, le doy todo el crédito”, indica. Y ahora, el que fuera guitarrista del grupo ha vuelto a Arkansas para reencontrarse con Dios, el mismo del que “huyeron mientras crecían”, para frustración de Beth. Al menos podemos decir que su fondo es el de un gran himno llenaestadios de los Killers y un temazo sobre el que huir de lo que sea, bien sea Dios o su opuesto. Y también que no, que no todo el crédito era de él.

Era de suponer, dadas las cualidades vocales de Beth Ditto, que en su primer disco en solitario explorara las raíces del blues. Tiene un timbre perfecto para ello y además hay algo que ha pasado en estos cinco años, y es que Alabama Shakes lo han petado muy fuerte, a nivel Grammys incluso, haciendo algo parecido. Ese carácter polvoriento e incendiario lo encontramos en el single ‘Fire’, con frases tan del género como “Felt like a fever / Came on like a stone” o “Bless my soul, that’s the way it is / Bless my soul, I can’t resist” o en otros temas como ‘Savoir Faire’.

Sin embargo, ‘Fake Sugar’ es ante todo un disco muy, muy pop, en el que Beth Ditto ha querido jugar con otros géneros como el synth-pop (‘Do You Want Me To’), la balada (‘Clouds’) o el sonido Fleetwood Mac pasado por el prisma de Paul Simon (el corte titular). ‘In and Out’, a favor del amor y en contra del dinero, tiene guitarras eléctricas, pero melódica y vocalmente es casi, casi una canción girl group. Ditto tiene voz para dar unidad a todo esto y mucho más, pero también es cierto que si bien aquí hay material bastante fácil de recordar, hay ocasiones en que roza lo facilongo, como sucede en ‘Oh My God’ -no parece un tema religioso, sino sobre un flechazo-; o lo inacabado, como sucede en ‘Go Baby Go’ (dedicada a uno de sus ídolos, Alan Vega); y también otras en las que la deuda es demasiado evidente. ‘Love In Real Life’ funciona como respuesta resacosa a ‘Is This Love?’ de Whitesnake… ¿o lo es a ‘I Feel Love’ de Donna Summer? Pero ‘Oo La La’ es simplemente como un mash-up de The Sounds con Goldfrapp.

Calificación: 6,5/10

Lo mejor: ‘We Could Run’, ‘Fire’, ‘Fake Sugar’

Te gustará si: te gustan todas las etapas de The Killers, la inconfundible voz de Beth Ditto

Escúchalo: Spotify