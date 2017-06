Damon Albarn, “tristísimo” e “incomprendido” en su colaboración con Mura Masa

Continúa el camino hacia el debut largo del artista revelación Mura Masa que, tras varios EP’s y adelantos, se materializará el próximo 14 de julio, justo la semana en que actúa en el Festival de Benicàssim. Tras los 85 millones de reproducciones en Spotify de ‘Love$ick’, tema que cuenta con la colaboración de A$AP Rocky en su versión definitiva, y después de otros adelantos como ‘All Around the World’ con Desiigner (presente en nuestra playlist de las mejores canciones del momento) o ‘1 Night’ con Charli XCX, es el momento de conocer la colaboración del artista con Damon Albarn.

‘Blu’ es una tristona canción entonada por el cantante de Blur, que perfectamente habría cabido por sus arreglos y percusiones en el disco en solitario de Damon Albarn editado hace un par de temporadas, ‘Everyday Robots‘. El gancho “No me comprendes cuando digo que me siento triste” está bien pasado por el filtro del Autotune. El tema cierra el disco y con todo motivo.

Damon Albarn también ha sido noticia este año, como todo el mundo sabe, por la edición de un nuevo disco de Gorillaz, ‘Humanz’.

01 Messy Love

02 Nuggets (ft. Bonzai)

03 Love$ick (ft. A$AP Rocky)

04 1 Night (ft. Charli XCX)

05 All Around The World (ft. Desiigner)

06 give me The ground

07 What If I Go (ft. Bonzai)

08 Firefly (ft. Nao)

09 NOTHING ELSE! (ft. Jamie Lidell)

10 helpline (ft. Tom Tripp)

11 Second 2 None (ft. Christine & The Queens)

12 Who Is It Gonna B (ft. A. K. Paul)

13 Blu (ft. Damon Albarn)