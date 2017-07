No es una grabación perdida de un grupo maldito de los 80, sino lo nuevo de Birkins

La banda grancanaria The Birkins ha venido desde principios de esta década desarrollando una carrera orientada a un pop rock de corte aparentemente clásico, que aderezaban con cierto afán experimentador y un inédito gusto por la chanson. Tras tres álbumes (en su debut contaron con la presencia de nada menos que Dayna Kurtz), el próximo otoño se disponen a publicar su cuarto disco de estudio y parecen decididos a no pasar desapercibidos con él. Para empezar, al menos en su single, abandonan el inglés y el francés habituales en sus canciones para cantar en su lengua materna. Y no es el único giro que dan en él.

‘Chantal (o cómo dar de lado a una canción)’ tiene desde el primer instante un ambiente muy particular, que respira la oscuridad del primer Nick Cave pero que en su estribillo roza con la punta de los dedos una melodía memorable que podría haber cantado David Bowie… o Camilo Sesto. Paco Loco dispone, hábilmente, una producción con una pátina de baja fidelidad que la hace sonar como si estuviéramos ante una grabación perdida de un grupo maldito de los 80, para coronar este gran single.

Birkins (nótese cómo han pasado a prescindir del “The” en su nombre) explican, además, que hay en ella un curioso y romántico trasfondo metamusical: “es la historia de una canción con nombre y voz de mujer que decide salir del olvido al que estaba relegada y reclamar su valía a su autor”. Cristina Santana pone pues voz a Chantal, que habla a Daniel Machín, su autor. Un llamativo regreso que nos pone en alerta sobre lo que no espera en ese nuevo disco de Birkins.