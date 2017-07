Hit de ayer: ‘Paint a Lady’ (1969) de Susan Christie, recordando el “folk funk”

Susan Christie era otra artista más de folk que en los 60 pugnaba por iniciar una carrera en los Estados Unidos. Originaria de Philadelphia, había tenido un semiéxito “novelty” en 1966 con ‘I Love Onions’ pero para el final de la década su propuesta musical estaba centrada en un enfoque mucho más serio, que culminó con la grabación de un elepé junto al productor John Hill en 1969 para la Columbia. Destinado a ser editado en 1970, el sello decidió a última hora cancelar su lanzamiento y archivarlo por no estar seguros de su potencial comercial. La leyenda dice que sólo se conservaron tres copias del disco. Y nada más se volvió a saber de Christie.

Flashforward a 40 años después: el dj inglés Andy Votel encuentra en una cubeta de discos de vinilo viejos una copia de ‘Paint a Lady’ y su sonido de psicodelia folk le deja noqueado, sin saber todavía que se trataba de uno de los discos más imposibles de encontrar del mundo (si es que alguien lo estaba buscando). No pasa mucho tiempo hasta que consigue reeditarlo (en 2006) en su sello Finders Keepers. Una de las canciones tiene el honor de ser editada, además, en single. Es sin duda la mejor pieza del disco, una joya de eso que décadas después se ha dado en llamar folk funk. Su título, ‘Paint a Lady’.



Gran melodía, voz hermosísima con cierta oscura melancolía, y esos arreglos imponentes llevados en volandas por la sensacional batería de Jim Valerio hacen de ‘Paint a Lady’ otro de esos clásicos instantáneos renacidos del olvido.

¿Es pues Christie otra desconocida a la altura de diosas folk desenterradas como Vashti Bunyan? No exactamente, porque escuchando el disco entero aparecen algunos temas de menor interés y los estilos varían sin mucha coherencia, a diferencia de la sublime obra en 1970 de Bunyan. Pero como ella, algunos artistas contemporáneos consiguieron animarla a colaborar con ellos, como Jane Weaver para su disco de 2010 ‘The Fallen By Watch Bird’.

En la actualidad, el interés por ese subgénero transversal llamado folk funk sigue en auge. Algo muy especial tienen todas esas canciones hechas por artistas de folk en las que se colaba un ritmo totalmente propio de la música negra, y que sin embargo encajaba perfectamente. Hay muchos ejemplos de artistas conocidos como el ‘Hurdy Gurdy Man’ de Donovan o incluso casos en dirección contraria, en los que una artista negra probaba a hacer folk (‘I Can See the Sun in Late December’ de Roberta Flack), pero el verdadero placer está en descubrir temas de folk funk en los discos de grupos o solistas más oscuros, como Susan Christie, Lani Hall o Jerry Corbitt. Para los interesados, en la Red abundan selecciones más obvias o más oscuras, según el gusto.

