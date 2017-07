El reencuentro de Operación Triunfo 2002 en 8 singles olvidados: ¿quién cantó qué?

Beth, Tony Santos, Cristie, Joan Tena, Marey, Nika, Tessa, Miguel Ángel Silva y Enrique Anaut: estos son los concursantes de la segunda edición de Opeación Triunfo que se reunían hace unos días para un encuentro nostálgico. Habíamos visto imágenes del encuentro en Instagram, pero además Vertele comparte un vídeo de esta reunión en el que algunos concursantes de OT2 interpretan su famosa versión de ‘Color esperanza’ de Diego Torres.

La segunda edición de Operación Triunfo, estrenada en 2002, fue un éxito, pero también supuso el momento en que el formato empezó a morir en TVE: la tercera edición del programa en esta cadena ya no “triunfó” tanto y el formato resucitó en Telecinco, en la edición de la que salieron Edurne o Soraya, aunque por poco tiempo. Y al margen de Manuel Carrasco, Beth y Vega son pocos los concursantes de OT2 que han conseguido desarrollar una carrera en solitario.

A modo de “remember”, y ahora que OT vuelve a TVE, recordamos los primeros singles de los concursantes de OT2 reunidos que seguramente no recuerdes. Por supuesto esto no incluye ‘Dime’ de Beth, que representó a España en Eurovisión en 2003 y además sigue sonando en todas las verbenas. Prepárate por tanto para viajar, y con alguna excepción, a lo peor que produjo el pop comercial en España en los primeros años 2000. El legado de Vale Music.

Enrique Anaut

El segundo expulsado de Operación Triunfo 2 no guarda buen recuerdo de su primer single, el latin house de ‘Maria José’. Él mismo escribe en Youtube: “Recuerdo la hora y media en la que el hijo del productor de OT, Mainat, dirigió esta mierda sin quererme dirigir ni una palabra por haber acusado al programa de manipulación… y fijaos lo que hicieron: condenarme a que esta mierda pareciera mía y fuese lo único que algunos recordarais…. incluso mi imagen está deformada para dar [asco]. Yo me veo y me avergüenzo…. pero acabé con mi ego. Ya nunca más creí en la industria musical y solo canto por trabajo digno, dinero justo o por auténtica pasión…. aprendí tanto… y después de recoger casi todos mis pedazos veo que permití que abusaran de mí porque tenía una lección muy importante que aprender sobre ese tema […] sin mierdas como esta y otras que me he dado en la vida, no sería quien soy. Pero hay que reconocerlo: es un bodrio y agradezco que alguien llegue a ver algo bonito o simpático en ello porque me parece horrible a mí y siempre me lo pareció”.

Miguel Ángel Silva

Recordamos (más o menos) a Miguel Ángel Silva sobre todo por su paso en Fórmula Abierta, el grupo que compartió junto a los concursantes de OT1 Mireia, Geno y Alex Casademunt. Su primer single fue esta horterada latin house imposible de defender se mire por donde se mire. ‘María José’ por lo menos tiene su gracia “kitsch”, pero esto… Tela con Vale Music.

Joan Tena

‘Ve, prueba y verás’ era tan buena como ‘Grita!’ de Vega o mejor, pero Joan Tena, que como Vega era el Artista Serio Que Escribe Sus Propias Canciones© de OT, ni de lejos ha conseguido desarrollar una carrera comercialmente viable como la cordobesa. Sí ha sacado discos, el último de ellos en 2007, y colaborado por ejemplo con Nena Daconte -el grupo de su compañera de edición, Mai Meneses- en ‘Retales de carnaval‘.

Nika

El vídeo de los mil cambios de “look” de ‘Ser yo’ fue uno de los productos salidos de Operación Triunfo que vistos hoy no incomodan. Además, Nika fue una de las concursantes de OT2 con una de las voces más distinguibles y atractivas, en este caso desde el rock, aunque su carrera en solitario devino inviable tras la edición de varios discos. Hoy es componente de Münik y acaba de actuar en el WorldPride de Madrid junto a Olé Olé.

Marey

Marey fue la voz soul de Operación Triunfo, como demuestra su single ‘Nunca me verás llorar’, totalmente en la línea de Mariah Carey o Toni Braxton. El single no llegó a las 20.000 copias necesarias para la grabación de un disco y Marey hubo de juntarse con Tessa y Elena Gadel para sacar uno bajo el nombre de Lunae, un disco que por cierto tuvieron los ovarios de titular ‘Olor a nuevo’.

Tessa

Escuchadas algunas de estas canciones ahora parece que Vale Music odiara a los concursantes de OT: solo así puede entenderse que a alguien se le ocurriera encasquetarle esta canción tan cutre a Tessa, que como se ha mencionado anteriormente terminaría componiendo Lunae junto a Marey y Gadel, otro flop sin embargo reivindicado recordado de vez en cuando en foros de internet como el nuestro. Pero no, de nuevo esto no vendió nada.

Tony Santos

Tony Santos era la voz R&B de Operación Triunfo, una especie de Craig David patrio, y con diferencia uno de los concursantes favoritos de la edición. De hecho fue uno de los primeros participantes de OT2 en vender 20.000 copias de su single, ‘Un hombre así’, y su disco se presentó con un single tan acertado como ‘Actitud’. Ojo, su álbum debut contenía dos temas co-escritos por Justin Timberlake, ‘U Should Be Dancing’ y ‘Why When How’.

Cristie

La Niña Pastori de OT2 tiene hasta una entrada de Wikipedia en inglés. Cabe recordar que ella es hermana de Anabel Conde, quien quedó segunda en Eurovisión en 1995 con ‘Vuelve conmigo’. ‘No quiero sufrir’ fue su primer single, que no vendió 20.000 copias, aunque Cristie ya había actuado en festivales como Espárrago Rock antes de entrar en OT. Después, dos discos y… la nada.