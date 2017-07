Revelada carta de Tupac Shakur a Madonna en la que confiesa que la dejó por ser blanca

TMZ ha publicado una carta de Tupac a Madonna que el rapero escribió en la cárcel de Nueva York tras ingresar en 1995, condenado por abusos sexuales a una fan. Tupac y Madonna salieron durante una breve temporada en 1995 y en la carta el rapero confiesa a la cantante que la dejó para no perder credibilidad entre sus fans negros.

“Que a ti te vieran con un hombre negro no ponía en peligro tu carrera”, confiesa Shakur en la misiva, “en cualquier caso te hacía más abierta e interesante de cara a los demás. Pero yo tenía una responsabilidad con mi “imagen” y creí que si me viesen con una mujer blanca estaría decepcionando a muchas de las personas que me convirtieron en lo que creí que era. Nunca fue mi intención hacerte daño”.

En la carta, el rapero recuerda que dejó a Madonna en parte para defender su ego, ya que leyó unas declaraciones de la cantante en las cuales aseguraba que se había dispuesto a “corregir a todos los raperos y jugadores de baloncesto”. A Tupac le dolieron estas palabras porque no tenía constancia de que Madonna hubiera salido con más raperos a parte de él. Tupac reconoce sin embargo que actuó movido por la inexperiencia y se disculpa con la intérprete por su decisión.

Esta curiosidad saldrá a subasta los días del 19 al 28 de julio en la casa de subastas Gotta Have Rock and Roll de Nueva York a partir de 100.000 dólares. Por otro lado se desconoce por qué TMZ y no Madonna, quien por cierto confirmó esta relación en 2015, está en posesión de esta carta que aparentemente la cantante jamás llegó a recibir.

En una entrevista con Vibe en 1995, Tupac hablaba así de Madonna: “aprendí demasiado tarde que había dejado a la gente escoger mis amigos por mí. Sentí que al ser tan famoso y estar relacionado con los Black Panther, no podía ser amigo de Madonna. Así que la mandé a la mierda, a pesar de que ella solo tuvo amor para mí. Lo pasé mal porque cuando entré en la cárcel la llamé y fue la única, de su fama, que quiso ayudarme”.