8 joyas perdidas en el cartel del Bilbao BBK Live 2017

Además de los nombres conocidísimos que podremos ver en Bilbao BBK Live, hay otros menos conocidos que también merece la pena destacar. El festival, se celebra entre hoy 6 de julio y el sábado 8 de julio, y puedes consultar horarios y comprar entradas en su web oficial.

Rrucculla

Los “early birds”, es decir, los que estáis contando las horas para aproximaros al recinto, estáis de enhorabuena. Una de las primeras actuaciones que podréis ver hoy a las 17.30 es la del proyecto experimental Rrucculla, una joven de Barakaldo cuyo free jazz de carácter electrónico hemos comparado con Thundercat, Aphex Twin, DJ Shadow, Tortoise y PC Music. Este año ha publicado un álbum, ‘Early Sound Sketches’, lleno de recovecos y detalles.



The Lemon twigs

El grupo de Long Island, Nueva York, formado por los hermanos D’Addario, Megan Zeankowski y Danny Ayala, debutaba el año pasado con ‘Do Hollywood’, un pizpireto largo de indie pop de tintes glam y clásicos que incluía los singles editados ahora hace un año ‘As Long As We’re Together’ y ‘These Words’. Aunque su hit finalmente ha resultado ‘I Wanna Prove to You’. Produce Jonathan Rado de Foxygen y anda que no se nota…



The Orwells

“Viva lo marica, viva lo marica, viva lo marica” es el involuntario estribillazo que les ha salido a los americanos The Orwells en lo que pretendía ser un homenaje a los Pixies, ‘Black Francis’. El grupo presenta este mes en Bilbao BBK Live, Madrid y Barcelona un gran disco llamado ‘Terrible Human Beings‘ que va a encantar a seguidores de los primeros Strokes, los primeros Vaccines, los primeros Franz Ferdinand y los primeros Weezer.



Los Bengala

¿Siguen siendo una joya perdida Los Bengala? ¿O más bien un grupo que ver en todo festival como alternativa perfecta para los grupos que ya viste 200 veces? Con la tontería, canciones como ‘Jodidamente loco’, ‘No hay amor sin dolor’ y ‘Máquina infernal’ suman en torno a las 40.000 reproducciones en Spotify y el resto de temas incluidos en ‘Incluso festivos’, de 2015, va a la zaga. Ya hay ganas de segundo disco y de hecho de él acaban de adelantar el single ‘El guateque’.



Saint Motel

A juzgar por los vientos que inundan su macrohit ‘My Type’, el concierto de los angelinos Saint Motel promete ser uno de los más divertidos. Su disco ‘saintmotelevision’, editado en 2016, ya no corría tanta suerte, pero continuaba entreteniendo en la graciosa y llena palmas ‘Move’ o en el bonito medio tiempo góspel ‘Born Again’.



Sundara Karma

Kings of Leon actuarán, si es que la lluvia lo permite, este fin de semana en Mad Cool. Su versión británica bien podrían ser Sundara Karma, una banda que se ha curtido como telonera de grupos de pop como Two Door Cinema Club y Bastille. Su debut ‘Youth Is Only Ever Fun In Retrospect’ ha llegado al puesto 24 de las listas británicas, gracias a canciones con vocación de cabeza de cartel como ‘She Said’ o ‘Flame’, en la que despunta la afectada voz de Oscar “Lulu” Pollock.



Circa Waves

Si ves un poso de Arctic Monkeys en la banda anterior, espera a escuchar a Circa Waves. Aprovechando que la banda de Alex Turner está fuera del circuito festivalero ahora mismo, es una buena ocasión de disfrutar del directo de este grupo al que tuvimos la suerte de entrevistar el año pasado.



Izaro

Dentro de los varios artistas locales que participan en esta edición de BBK Live, Izaro sorprende por la emotividad que desprende su canción de base acústica y arreglos expansivos. Después de destacar cuando su canción ‘Paradise’ fue incluida en la BSO de la película ‘Pikadero’ de Ben Sharrock, promovió un crowdfunding que derivó en la publicación el pasado año de su álbum de debut, llamado ‘om’. En él da cuenta, alternando castellano y euskera, de un pop emotivo de base folkie, a medio camino de Laura Marling y la inefable Miren Iza de Tulsa.