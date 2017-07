Jay-Z te lleva de viaje por el siniestro pasado racista de Disney en su nuevo vídeo

El 30 de junio se publicaba en Tidal ‘4:44’, el nuevo disco de Jay-Z. El disco destaca por ser la respuesta de Jay-Z a ‘Lemonade’ de Beyoncé y por sus colaboraciones, entre ellas las de Frank Ocean y la misma Beyoncé, aunque también por su fondo político, por ejemplo en ‘Smile’, donde hace una aparición la madre del rapero, Gloria Carter, para reconocer públicamente su homosexualidad.

Otra de las canciones políticas de ‘4:44’ es ‘The Story of O.J.’, que además de hacer referencia al malogrado O.J. Simpson samplea una canción de Nina Simone, ‘Four Women’. ”The Story of O.J.’ es el primer single oficial del disco y Jay-Z ha tenido a bien de apuntar su significado en Genius, donde ha escrito que la canción habla sobre la comunidad negra “en relación a nuestra cultura, a disponer de un plan, a preguntarnos adónde vamos a llevar esto”. “Todos hacemos pasta, y luego la perdemos, sobre todo siendo artistas, y la canción habla sobre cómo transformar esto en algo mayor, haciendo uso del éxito ganado, sea el que sea”.

Más allá de Tidal, el videoclip de ‘The Story of O.J.’ ha llegado a Youtube y se basa claramente en las animaciones racistas que produjo Disney y otras factorías de animación como Warner Bros. o Looney Tunes durante los treinta hasta los sesenta, cuando fueron censuradas. Animaciones como las de ‘Coal Black and de Sebben Dwarfs’ o ‘Scrub Me Mamma with a Boogie Beat’ que vistas hoy resultan completamente siniestras, pero que nos dan una idea de lo institucionalizado que estaba el racismo en la época. El vídeo de Jay-Z parece querernos decir que no tanto ha cambiado.

Por cierto, Billboard recoge hoy que ‘4:44’ ya es platino en Estados Unidos gracias a la venta de un millón de copias registradas en la RIAA (Recording Industry Association Of America). ¿Cómo, teniendo en cuenta que el disco no ha salido en físico ni está disponible más allá de Tidal? Gracias al acuerdo exclusivo de la plataforma de streaming con la tienda de teléfonos Sprint, que ha comprado un millón de copias del disco, las cuales después se han ofrecido como descarga gratuita a usuarios de Tidal. El mismo truco (¿trampa?) de Rihanna con ‘Anti’ que sin embargo no sumará en el recuento de Billboard, como indica el portal.