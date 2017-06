Jay-Z da la respuesta a ‘Lemonade’ en su nuevo disco ‘4:44’

Tras innumerables teasers, Jay-Z ha publicado hoy al fin ‘4:44’. Eso sí, no busquéis el disco en Spotify. Por supuesto el rapero es uno de los principales accionistas de Tidal y no es el día de premiar a la competencia. ¿Hay que recordar que ‘Lemonade’ de Beyoncé no está en Spotify hasta un año y 2 meses después de su edición? Para terminar de rizar el rizo, solo los suscritos a Tidal antes del 26 de junio, es decir, antes de esta semana, y además suscritos al plan “sprint”, pueden oír el álbum, que también se está radiando durante 24 horas en 160 emisoras de Estados Unidos.

Hablando de ‘Lemonade’, que versaba sobre una infidelidad de Jay-Z, a nadie se le ha escapado que el nuevo álbum ‘4:44’ incluye una canción llamada ‘Family Feud’ que parece una respuesta al disco de Beyoncé, que -recordemos- acaba de ser madre de gemelos -y el padre es por supuesto Jay-Z-. Beyoncé canta precisamente en esa canción, en la que Jay-Z menciona a “Becky”, la de “Becky with the good hair” de ‘Sorry’, es decir, “la otra”.

Mientras, Frank Ocean aparece en ‘Caught Their Eyes’, un tema con un sample de ‘Baltimore’ de Nina Simone, quien a su vez es sampleada en ‘The Story of OJ’, cuyo vídeo ha sido estrenado también en Tidal (en ese caso samplea ‘Four Women’).

Otros invitados en el disco son The-Dream y Blue Ivy, la hija mayor del matrimonio Carter/Knowles, que ya ha hecho alguna aparición en vídeos y discos de Beyoncé.

4:44:

01 Kill Jay Z

02 The Story of O.J.

03 Smile [ft. Gloria Carter]

04 Caught Their Eyes [ft. Frank Ocean]

05 4:44

06 Family Feud

07 Bam [ft. Damian Marley]

08 Moonlight

09 Marcy Me

10 Legacy