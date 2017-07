Internet se ríe de la lluvia que inunda “Mad Pool” a base de memes

Hoy 6 de julio ha arrancado una nueva edición de Mad Cool, que ya es trending topic en Twitter, aunque no por los motivos esperados: en pleno verano llueve en Madrid casi lo que no ha llovido en un año y encima hay tormentas, por lo que los asistentes al festival ya hasta le han cambiado el nombre a Mad Pool. Algunos incluso hablan de Apocalipsis.

Como no podía ser de otra manera, Internet está sacando lo bueno a esta deplorable situación meteorológica en Mad Cool de la mejor manera que sabe, a base de memes y tuits de lo más entretenidos. No faltan canoas, el kit de nadador o bolsas de plástico para las más señoras del lugar y hay quien se prepara para el Aquópolis… Por lo menos parece que está lloviendo todo hoy y ya no quedará nada por llover mañana. Parece.

Más allá de este divertimento, os recordamos que Mad Cool ha confirmado que no se va a suspender ningún concierto debido a las lluvias.

Lo que te pensabas poner en el MadCool con tus amigas. Lo que te vas a poner en realidad. pic.twitter.com/3EctUZACZR — Alicia Arroyo (@AlicciaArroyo) 6 de julio de 2017

No sé si estamos en el @MadCoolFestival o en el Aquópolis. #MadCool2017 — erik bravo (@erizonaranja) July 6, 2017

Se rumorea que lo que se lleva este año en el @madcoolfestival no son los chubasqueros, son las aletas y los neoprenos #madcool2017 pic.twitter.com/c1VUC7lBYF — Carlos Castaño (@Carlcr_) July 6, 2017

Cuando esperas con ganas que empiece el #madcool2017 y te encuentras con la lluvia. pic.twitter.com/Qh9pYZN7dI — Said (@saitoel) 6 de julio de 2017

Intentando llegar a la barra. #MadCool2017 pic.twitter.com/A1X3okIujt — Gorda Mª por dentro (@MissyFoosy) July 6, 2017

Llegar al #MadPool por el camino de gabardinas amarillas, uniforme oficial del festival #madcool2017 pic.twitter.com/XQpl0xYror — Aroa Pérez (@aroap) July 6, 2017

Pues nada, me voy al Mad Cool a ver a los foo fighters #diluvio #foofighters #madcool #señorasconbolsaenlacabeza #davegrohl Una publicación compartida de Alba Medaigual (@albamedaigual) el 6 de Jul de 2017 a la(s) 10:12 PDT