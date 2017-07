Mad Cool explica por qué no canceló conciertos y no reveló la identidad del artista fallecido en un nuevo comunicado

Debido a las críticas recibidas por no cancelar el festival durante la jornada de ayer tras el fallecimiento de un acróbata que actuaba y no haber mencionado la identidad del artista en el primer comunicado cuatro horas después de los hechos, y tras la convocatoria de una manifestación de La Unión Estatal de Sindicatos de Músicos, Intérpretes y Compositores a las 19.00 horas de este sábado en la puerta de La Caja Mágica, donde se celebra el festival; Mad Cool ha enviado un nuevo comunicado en 10 puntos en los que explica que el festival no paró por una decisión conjunta con “los responsables de seguridad y los cuerpos de seguridad del Estado”. “Ante el desconocimiento de una parte importante del público se podrían producir situaciones de pánico y tensión que habrían sido contraproducentes y arriesgadas”, dicen. Añaden en el punto 6: “Desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se nos pidió no comunicar nada de lo sucedido en el accidente hasta la intervención de la Comisión Judicial”. También explican que no se mencionó la identidad del artista “para preservar la privacidad en la comunicación con los seres queridos”, a los que se prefirió informar primero. Reproducimos el comunicado al completo a continuación:

“1.-La organización del festival Mad Cool quiere expresar su absoluta desolación por lo ocurrido ayer durante la representación de un espectáculo del coreógrafo y bailarín Pedro Aunión y mostrar a su familia y amigos todo el cariño y afecto en estos momentos tan duros y tristes.

2.-En todo momento estamos en contacto con la familia y el entorno más cercano de nuestro compañero Pedro y su compañía Bataclán. En estos momentos, lo más importante es respetar la voluntad y el duelo de su familia y amigos.

3.-Desde MAD COOL queremos realizar un homenaje a Pedro, pero será siempre con el acuerdo y respeto a la familia.

4.-Si el festival no paró en el momento de los hechos fue porque en una decisión coordinada entre los responsables de seguridad y los cuerpos de seguridad del Estado, se desaconsejo hacerlo para prevenir un movimiento incontrolado de gente, ante una posible conducta reactiva por una cancelación con 45.000 personas dentro del recinto. Ante el desconocimiento de una parte importante del público se podrían producir situaciones de pánico y tensión que habrían sido contraproducentes y arriesgadas.

5.-Igualmente, no difundimos la identidad del artista para preservar la privacidad en la comunicación con los seres queridos, a los que se priorizó -como no podía ser de otra manera- la información.

6.-Desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se nos pidió no comunicar nada de lo sucedido en el accidente hasta la intervención de la Comisión Judicial.

7.-En todo momento se trabajó de manera coordinada con los servicios sanitarios contratados para el evento; así como con los servicios de emergencia y la seguridad presentes en el recinto. Igualmente una unidad de psicólogos del SAMUR se puso a disposición de la familia.

8.-MAD COOL FESTIVAL cumple con todas las medidas de seguridad exigidas en este tipo de eventos para el público, artistas y empleados.

9.-La cultura es precisamente una apelación a la vida y por eso el festival ha decidido continuar como homenaje también a los trabajadores artísticos que intervienen mostrando sus habilidades ante un público que les admira y valora. En ese sentido, Pedro Aunión fue una persona comprometida con el arte que se merece todo el respeto y admiración.

10.-Al público asistente que se percató de lo ocurrido agradecerle su respeto, también a los cuerpos de seguridad y servicios de emergencias queremos mostrar desde la Organización nuestro afecto en las circunstancias que vivimos ayer noche”.