Danny L Harle / 1UL EP

¿Queda lugar en vuestros corazones para el sonido de la escuela PC Music, aquel movimiento de vocecillas ultra tratadas, personajes imaginarios y parodia del capitalismo desde dentro? Danny L Harle, amigo de la infancia de A.G. Cook y conocido sobre todo por el éxito de ‘Broken Flowers’, ha publicado hace unas semanas este formidable segundo EP que, a pesar de estar pasando algo desapercibido, es incluso mejor que el primero.

Con la ayuda de nombres como Phoebe Ryan, ahora mismo conocida por haber hecho una canción millonaria junto a Chainsmokers, la mejor que tienen estos (y quizá ella tenga algo que ver en el estupendo pre-estribillo de ‘All We Know’), y Carly Rae Jepsen, que aparece en los créditos de ‘Happy All the Time’ tras haber contribuido a la carrera del artista en la exitosa ‘Super Natural’; Danny L Harle ha construido un EP sólido de cuatro canciones, en el que cada pista tiene algo más que su “aquel”.

El tema titular ‘1UL’, de voces adulteradas y technazo noventero, nos recuerda por qué Charli XCX se ha interesado tanto por el sonido PC Music. Ese “So touch my body / That’s what you want / But don’t touch my heart / 1UL” constituye todo un estribillazo, mientras que hay cierto lirismo intencionado en ese “estoy tumbada en mi cama, y me pregunto si volveré a verte de nuevo”. ¿También ironía y parodia? Nos da lo mismo. Inmediatamente después, ‘Heavy Eyelids’, la contribución de Phoebe Ryan, parece su respuesta tristona con ese “en un minuto tengo que levantarme y aprender a vivir por mí misma”, mientras la producción, más oscura, parece más bien influida por Purity Ring.

‘Happy All the Time’ es, ni más ni menos, que la mejor canción que ha hecho de momento Danny L Harle, con un alucinante poso trance que debería haber convertido este tema co-escrito por Jepsen en el nuevo ‘You’re Not Alone’ de Olive o en el nuevo ‘Better Off Alone’ de Alice DeeJay. Y finalmente, ‘Me4U’, con Morrie, sin prescindir de las máximas estilísticas del sello, contiene una dulzura en melodía y voces, que no es ningún disparate asociar a las primeras canciones de unos Club 8. Dice Danny L Harle que le interesa “hacer canciones tristes que la gente pueda bailar”, que le ha costado “escoger la colección correcta de canciones que encuentren el equilibrio perfecto entre tristeza y gozo” para este EP. Y la verdad es que no podía haberse acercado más al centro de la diana.

Calificación: 8/10

Lo mejor: ‘Happy All the Time’, ‘1UL’

Te gustará si te gusta: Sophie, Technotronic, Charli XCX, Olive

Escúchalo: Spotify