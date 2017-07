Thom Yorke y el cineasta Ken Loach se enzarzan en Twitter por el concierto de Radiohead en Israel

La próxima semana, concretamente el día 19 de julio, Radiohead ofrecen un concierto en Tel Aviv que lleva ya semanas dando que hablar y por motivos que, en ningún caso, tienen que ver con la música. Numerosas voces han reclamado al grupo británico que cancele ese concierto en solidaridad con el pueblo palestino. La última de ellas ha sido la del cineasta Ken Loach, que ha escrito un artículo de opinión en el diario The Independent.

En él, el director de ‘Lloviendo piedras’ dice que el rechazo de los autores de ‘Kid A’ a hacer caso a los que critican la celebración de ese concierto indica que “solo quieren escuchar a una parte: la que apoya el apartheid” al que, según Loach, Israel somete a Palestina. Al subir el artículo a Twitter, Loach citó a Thom Yorke diciendo “Radiohead deben decidir si están con el opresor o con el oprimido. La elección es simple”. Yorke ha respondido directamente a Loach en la red social con un mensaje:

“Tocar en un país no significa apoyar a su gobierno.

Hemos tocado durante 20 años en Israel con todo tipo de gobiernos, unos más liberales que otros.

Como lo hemos hecho en América [NdE: Estados Unidos].

No apoyamos a Netanyahu más que a Trump, pero seguimos tocando en América.

La música, el arte y la educación va de romper barreras, no de construirlas, de mentes abiertas no cerradas, sobre compartir humanidad, diálogo y libertad de expresión. Espero que eso lo aclare, Ken.”

Recordemos que varios artistas como Thurston Moore o Young Fathers se unieron, meses atrás, para firmar una carta en la que pedían a Yorke, Greenwood y compañía que cancelaran su actuación allí, cuando precisamente este año se cumple el 50 aniversario de la ocupación de Israel de territorios palestinos. Uno de los más insistentes fue Roger Waters de Pink Floyd, que tras la negativa de Radiohead a cancelar, trató de hablar personalmente con Yorke sobre el asunto, lo cual este rechazó, al parecer.

Radiohead acaban de reeditar el célebre ‘Ok Computer’ coincidiendo con su 20 aniversario, en una edición ampliada llamada ‘OKNOTOK 1997 2017‘, que incluye varios inéditos de la época.