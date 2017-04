Carta abierta de varios artistas a Radiohead para que no actúe en Israel “hasta que termine el apartheid”

Este verano, Radiohead actúa en Israel para presentar su último disco, ‘A Moon Shaped Pool’. La presencia de esta fecha en su gira no ha gustado a un sector de sus colegas de profesión, que ha publicado una carta en Artistas por Palestina para denunciar que el grupo británico haya aceptado tocar en el país, condenado por Naciones Unidas -y por miles de personas en todo el mundo- por su conflicto con Palestina. Entre los artistas firmantes se encuentran Roger Waters de Pink Floyd, Thurston Moore de Sonic Youth o Tunde Adebimpe de TV On the Radio.

“Tocando en Israel, tocáis en un país en el que se ha impuesto un sistema de apartheid en el pueblo palestino, según informaciones de Naciones Unidas”, reza la carta. “Ya que Radiohead se manifiesta a favor de la libertad de los tibetanos, entendemos que habéis sido contactados por manifestantes palestinos para rechazar la oferta y nos preguntamos por qué habéis ignorado su petición de luchar por otro pueblo que se encuentra bajo ocupación extranjera. Y ya que Radiohead encabezó un concierto por el cincuenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos preguntamos por qué habéis ignorado la llamada para imponeos contra la negación de esos derechos que sufren los palestinos”.

El escrito continúa: “Claramente habéis leído las informaciones de Amnistía Internacional, de modo que sabéis que Israel niega la libertad de los palestinos bajo ocupación, que no pueden vivir donde quieran, no pueden viajar adonde les apetezca, que son detenidos (y con frecuencia torturados) sin represalias ni juicios, y que ni siquiera pueden usar Facebook sin ser vigilados, censurados o arrestados”.

“Pidiéndos que no actuéis en Israel, los palestinos han confiado en vosotros para ayudar, con solo un gesto, a terminar con la presión que Israel ejerce contra Palestina y para terminar con su violación de los derechos básicos y de la ley internacional”.

El texto concluye: “por favor haced lo que los artistas hicieron durante la etapa de opresión en Sudáfrica: manteneos al margen hasta que termine el apartheid”.