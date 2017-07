Sharon Stone contesta a Madonna tras revelarse su carta en que llama a Whitney Houston y a ella “horriblemente mediocres”

Tras revelarse la carta de Tupac a Madonna en la que el rapero le confesaba las razones por las que había cortado con ella, la correspondencia de Madonna en los noventa vuelve a ser actualidad: ahora una carta supuestamente escrita por Madonna al actor John Eno a principios de los 90 ha salido a subasta y tiene tela: en ella, según el sitio de subastas, Madonna expresa su malestar en uno de los momentos más bajos de popularidad de su carrera y aprovecha para meterse con Whitney Houston y Sharon Stone, a las que llama “horriblemente mediocres”. Habría ofrecido la carta a subasta la colaboradora y amiga de Madonna, la asesora de arte Darlene Lutz.

La carta se escribe tras la publicación de ‘Erotica’ y el libro ‘Sex’, que se venden bien en su momento, pero no tan bien como Madonna había acostumbrado. “Ahora que he enfadado a algunas personas se me castiga y se me achanta y se me obliga a sentarme en un rincón, al tiempo que otras personas menos interesantes y emocionantes recogen los beneficios de los caminos que yo he allanado”, escribe la cantante. “A lo mejor así es como se sintió Elvis Presley cuando se hizo enormemente famoso. Es tan frustrante leer que Whitney Houston tiene la carrera musical que yo desearía tener o que Sharon Stone tiene la carrera en cine que yo nunca tendré… no porque quiera ser estas mujeres -antes preferiría la muerte- sino porque son tan horriblemente mediocres, y siempre se las alza como parangones de virtud y como varas de medir para humillarme… Todo lo que hago es tan original y único: me he entregado tanto a mi disco y a mi libro y solo me ha traído pena y dolor. No creo que pueda participar en el juego de ser aceptada: soy demasiado inteligente y tengo demasiado orgullo”.

La actriz Sharon Stone ha contestado a Madonna en Facebook, pero no para confrontarla sino, al contrario, para apoyarla. “Que sepas que soy tu amiga”, empieza. “En algún momento, en privado, yo misma he deseado ser una estrella del rock…. y me he sentido tan mediocre como tú describiste. Solo aquellos que hemos sobrevivido durante tanto tiempo sabemos que aceptar nuestra propia mediocridad es la única manera que tenemos de conocer nuestras capacidades… para llegar a donde ambas hemos llegado. Te quiero y te adoro y nadie me pondrá en contra tuya, ni siquiera a través de la invasión de tus propios demonios personales”.

La carta saldría a subasta el 19 de julio con un precio base de mil dólares, aunque ha desaparecido del sitio de subastas por alguna razón.