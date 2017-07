No ha terminado la fiesta para Regine de Arcade Fire en el vídeo de la deslumbrante ‘Electric Blue’

Arcade Fire publica nuevo disco, ‘Everything Now’, el 28 de julio, dentro de 14 días, y los adelantos que han compartido del mismo hasta el momento prometen un trabajo con muchos sintetizadores y vistas a la música disco de los setenta, es decir, un trabajo que lleva un paso más allá algunas de las inquietudes del grupo exploradas en su disco anterior, ‘Reflektor’. Además, Butler y compañía lo están promocionando a través de una divertida estrategia de fondo anti-capitalista que últimamente ha apuntado acertadamente a las hermanas Jenner y sus horribles camisetas vintage.

El grupo ha compartido este jueves un nuevo single del álbum y, como ‘Everything Now’, ‘Creature Comfort’ y más recientemente ‘Signs of Life’, vuelve a ser disco. En este caso es la única integrante femenina del grupo, Regina Chassagne, quien asume todo el protagonismo vocal en ‘Electric Blue’. Y es ella únicamente también a quien vemos en el videoclip de la canción, que se ha rodado en Nueva Orleans durante la celebración de la cabalgata de Mardi Gras, y en el que vemos a Regine bailando y cantando mientras el servicio de limpieza de la ciudad limpia las calles. Para Regine, la fiesta no ha terminado.

En su actual línea irónica anti-capitalista, Arcade Fire ha dicho sobre ‘Electric Blue’ que es “un anuncio que dura lo mismo que la canción”. “Antes solía llamarse videoclip musical, pero en los últimos tiempos ha pasado a llamarse “vídeo promocional”. Lo llames como lo llames, estamos seguros de que creará expectación ante el lanzamiento del próximo álbum”. El grupo confirma que otros de sus integrantes aparecen también en el vídeo haciendo de trabajadores, aunque hay que echarle esfuerzo para encontrarlos.

I do love Arcade Fire's copywriting around the new record. This blurb explains the 'music video' for their latest single 'Electric Blue.' pic.twitter.com/YAJMMv0ZTf

— Craig Snyder (@craigbsnyder) 13 de julio de 2017