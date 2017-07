Genialidad: Arcade Fire parodian las camisetas de Kendall y Kylie Jenner

Kendall y Kylie Jenner han sido noticia recientemente por haber sacado unas camisetas al mercado, a 125 dólares cada una, en las que tuvieron a bien poner sus jetas -literal- por encima de obras o imágenes de Notorious B.I.G., The Doors y Ozzy Osbourne, entre otros. Tras recibir la burla de los internautas, así como un “cease and desist” del responsable de la herencia de Jim Morrison, las Jenner emitieron un comunicado de disculpa y retiraron las camisetas del mercado. Pero claro… el episodio ya pertenece tanto a la historia del pop como el del desafortunado anuncio de Pepsi reciente.

Arcade Fire, siempre hilando fino, han decidido darle una vuelta de tuerca al asunto, y como recoge Rolling Stone, en su concierto de anoche en Londres apareció una camiseta en el merchandising en la que, sobre la imagen de Kendall Jenner, han decidido plantar el logo de su próximo álbum, ‘Everything Now’. Hay quien opinará que Arcade Fire están jugando con el capitalismo y el devenir de la sociedad actual de algún modo, pero por si acaso ellos también reciben un “cease and desist” de Jenner (aunque bastante casposo sería eso), han decidido incluir un aviso de que todos los beneficios logrados por la venta de esa camiseta (de 25 libras) irán para Partners in Health.

Arcade Fire ya han revelado 3 singles del disco que sacan este 28 de julio, pero además anoche en Londres tocaron una canción nueva más, ‘Chemistry’, que podéis malescuchar bajo estas líneas.

So @arcadefire are selling their own versions of *those* Kendal and Kylie Jenner t-shirts pic.twitter.com/vTrKrDJPxp

— Thomas (@thomasjsmith__) July 4, 2017