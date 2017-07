Justin Bieber, multado por usar el teléfono al volante

Justin Bieber ha vuelto a tener problemas con la justicia. Informa TMZ que Bieber fue parado anoche 15 de julio mientras conducía por la policía de Beverly Hills por usar el teléfono al volante. No se sabe si hablaba o enviaba un mensaje de texto, pero sí que Bieber cooperó con la policía. Bieber tendrá que pagar una multa de unos 165 dólares: calderilla.

No hace tanto de hecho Bieber recordaba sus pasados problemas legales en Instagram. El 19 de junio el canadiense subía una foto de su arresto en 2015 acompañada de los hashtags “la cárcel no es un sitio guay en el que estar”, “no es divertido” y “nunca más”. El cantante fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol y participar en una carrera de coches. Parece que no tuvo muy presente esta imagen anoche cuando usaba el teléfono móvil mientras conducía.

Pero Bieber no va a la deriva: el cantante, que sigue en el número uno de Estados Unidos con ‘Despacito’, ha querido mostrar en otro post de Instagram que continúa en contacto con Dios. Ha escrito: “¡que el diablo sepa que HOY NO! El diablo no tiene poder cuando conoces al DIOS viviente! ¡Su nombre es Jesucristo! ¿Por qué preocuparte cuando puedes adorar [a Cristo]?” Vaya sermón, Justin…

