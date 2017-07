Diplo tuitea que quiere apuntarse al culto sexual de R. Kelly, aunque no aclara si quiere sexo con R. Kelly

En un nuevo episodio de “¿qué ha dicho Diplo ahora? “, varios medios anglosajones se han hecho eco en las últimas horas de un tuit de Diplo en el que el productor ha bromeado con querer “apuntarse al culto sexual de R. Kelly”.

Diplo se refiere a las acusaciones vertidas contra Kelly en los últimos días según las cuales el autor de ‘I Believe I Can Fly’ mantiene a seis chicas encerradas y sometidas a sus órdenes -sexuales y de todo tipo- en sus casas de Chicago y Atlanta, y que pintan a R. Kelly básicamente como un depredador sexual y un lavacerebros. Acusaciones que R. Kelly por supuesto ha negado.

Aparentemente Diplo borraba el tuit veinte minutos después, se entiende que abrumado por las reacciones negativas de los usuarios, aunque es improbable que el autor de ‘Know No Better’ no las anticipara, con su historial de tuits polémicos. En cualquier caso, como de costumbre, han tenido que llegar sus seguidores a darle un toque y recordarle que promocionar el abuso sexual ante 2,29 millones de “followers” no termina de ser una buena idea.

Lo que no ha quedado claro es si como miembro Diplo buscaba también tener sexo con R. Kelly. Porque una cosa es ser líder del culto, como Kelly, y otra miembro, como las chicas. ¿Está Diplo secretamente enamorado de R. Kelly? ¿Ha sido este su mensaje embotellado para el cantante? Seguiremos informando, porque sí, parece que esta historia solo acaba de empezar. Y no nos referimos al tuit de Diplo…