La provocación de Radiohead, que han ofrecido en Israel el segundo concierto más largo de su carrera

Este 19 de julio se ha celebrado finalmente el polémico concierto de Radiohead en Tel Aviv, Israel, muy criticado últimamente por colegas de profesión del grupo como Roger Waters de Pink Floyd o el director Ken Loach por supuestamente representar un apoyo directo a la opresión de Israel sobre el pueblo palestino.

Radiohead, que no concordaba con este pensamiento -como tampoco su amigo Michael Stipe de R.E.M., que ha apoyado al grupo en las redes sociales- no solo han actuado en Tel Aviv por primera vez desde 1993 sino que han ofrecido un largo concierto de 27 canciones, el segundo más largo de su carrera tras su set de Bonnaroo en 2006, donde tocaron una canción más. Una provocación clara por parte de Radiohead a los detractores de su paso por Israel, pero que se resume con la frase que Yorke expresaba al término del show: “mucho se ha hablado de esto, pero al final, solo hemos tocado música”.

Este concierto da por concluida la gira de ‘A Moon Shaped Pool’, que en España solo ha podido verse en Primavera Sound de Barcelona el pasasdo 2016. Curiosamente Radiohead no ha recordado en este concierto la reciente reedición de ‘OK Computer’: ninguna de sus canciones antiguas publicadas recientemente en este disco han sonado en Tel Aviv.

Setlist:

01 Daydreaming

02 Lucky

03 Ful Stop

04 Airbag

05 15 Step

06 Myxomatosis

07 All I Need

08 Pyramid Song

09 Everything In Its Right Place

10 Let Down

11 Bloom

12 Identikit

13 Weird Fishes/Arpeggi

14 The Numbers

15 2 + 2 = 5

16 Bodysnatchers

17 Idioteque

18 No Surprises

19 Nude

20 Like Spinning Plates

21 Lotus Flower

22 Paranoid Android

23 Reckoner

24 Creep

25 The Bends

26 There There

27 Karma Police