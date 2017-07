El regreso de los esquivos KLF ya está aquí

No. No hay noticias exactamente de un nuevo disco o nueva música de The KLF, los icónicos autores del seminal ‘Chill Out’ que marcara el curso de la música electrónica en 1990. Sin embargo, que haya algún tipo de actividad por parte de sus integrantes Bill Drummond y Jimmy Cauty ya es de por sí una pedazo de noticia. Ya se sabía que este año pasaría algo con ellos quizá con uno de sus proyectos paralelos y, aunque sigue sin saberse exactamente qué es lo que va a suceder, sí empezamos a tener noticias un pelín más concretas.

Sobre todo, si estás en las inmediaciones de Liverpool has de tomar nota de dos fechas: el 23 de julio y el 23 de agosto. Este domingo 23 de julio es cuando se ponen a la venta las entradas para tres eventos que tendrán lugar a lo largo de tres días consecutivos, comenzando el 23 de agosto, bajo el paraguas de algo llamado ‘Liverpool: Welcome to the Dark Ages’. El mismo día saldrá a la venta el libro llamado ‘2023: A Trilogy’.

Cada uno de los días de “Bienvenido a la Edad Oscura” (o “Tiempos Oscuros”) recibe un título: ‘Why Did the K Foundation Burn A Million Quid?’ (referencia al día en que The KLF quemaron un millón de libras), ‘2023: What The Fuuk Is Going On?’ (de nuevo una misteriosa referencia a 2023, o simplemente una referencia a los 23 años de silencio de KLF, que acaban ese día) y finalmente ‘The Rites of MuMufication’. Hay 400 plazas para cada uno de estos eventos, en los que no habrá lista de prensa ni invitados, pero los asistentes serán “voluntarios” de una performance. Se avisa de que los “”Justified Ancients of Mu Mu” en ninguna de sus formas pasadas, presentes o futuras tocarán música” como aviso de que esto no será un concierto de KLF. Más información, en la web de NPR y entradas, aquí.