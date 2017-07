Justin Bieber atropella accidentalmente a un paparazzi con su camioneta

Solo varios días después de que Justin Bieber anunciase la cancelación del resto de su larguísima gira por “circunstancias imprevistas”, el cantante canadiense no puede respirar tranquilo ni un momento antes de protagonizar otro escándalo, por pequeño que sea.

La noche del miércoles Bieber salía de una iglesia en Beverly Hills cuando con su camioneta atropelló por accidente a un paparazzi que tomaba fotos de él. A decir verdad Bieber estaba rodeado de paparazzi, conque lo difícil habría sido no atropellar a nadie, sobre todo teniendo en cuenta que, como puede verse en el vídeo obtenido por TMZ, era el paparazzi quien se encontraba frente el delantero derecho del vehículo. Bieber permaneció al lado del fotógrafo hasta que llegó el equipo médico, que ha confirmado sus heridas son leves. Bieber está sin cargos.

Y hablando de la gira cancelada de Bieber, el cantante John Mayer ha defendido la decisión del cantante en Twitter, asegurando que de haber seguido, Bieber “se habría hecho verdadero daño”. “Hemos perdido a tantos grandes artistas últimamente… Aplaudo a Justin por haber sabido parar a tiempo: tu también deberías”. No culpamos a Bieber: tras más de 150 conciertos alrededor de los seis continentes, en una gira que empezó en ¡marzo! de 2016, se le presume agotado. Si pudiera “cancelar” el acoso de los paparazzi…

When someone pulls remaining dates of a tour, it means they would have done real damage to themselves if they kept going. 1/2

— John Mayer (@JohnMayer) July 24, 2017