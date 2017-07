Imagine Dragons y Radiohead, en la lista de ventas

Repasamos la lista de ventas de álbumes de la semana número 26 en España. Joaquín Sabina volvía al número 1 con ‘Lo niego todo’, un álbum con el que ya fue número 1 durante prácticamente dos meses, y certificado como doble platino.

La entrada más fuerte esta semana entre el 23 y el 29 de junio era la de Imagine Dragons, cuyo disco ‘Evolve’ venía presentado por un single llamado ‘Believer’ y otro ultra M.I.A. llamado ‘Thunder’. El álbum ‘Evolve’ ha sido número 2 en Estados Unidos y número 3 en Reino Unido.



Otras entradas destacadas en España eran las de la reedición de ‘OK Computer’ “OKNOTOK” de Radiohead, directa al puesto 11 (que alcanzaba el puesto 2 en Reino Unido); y la de ‘Purple Rain’ de Prince directa al puesto 13. Mientras ‘Purple Rain’ fue número 10 en España en 1984, esto es lo más alto que ha llegado ‘OK Computer’ en nuestro país, pues fue un sleeper y pese a sus múltiples entradas en Afyve, jamás pasó del puesto 42.

La lista de entradas se completaba con Rafa Pons con ‘Hombre de balón’ (nº32), Carlos Torres con ‘Simplemente fui’ (nº39), Delaney & Bonnie & Bramlett con ‘On Tour With Eric Clapton’ (nº70) y Nek con ‘Únicos’ (nº90).

Tampoco podemos pasar por alto la entrada de una nueva lista de reediciones de Iron Maiden: ‘Brave New World’ (2000) en el puesto 36, ‘Dance of Death’ (2003) en el 46, ‘Rock In Rio’ en el 66 y ‘A Matter of Life and Death’ (2006) en el 79.