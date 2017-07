No se puede huir de los nubarrones en el nuevo single de Tori Amos, ‘Cloud Riders’

Tori Amos publicará su 15º disco en menos de un mes y medio, el 8 de septiembre. Recibe el nombre de ‘Native Invader’ y según relata NPR, mirará “a la Naturaleza para averiguar cómo, pese a la resistencia, se cura a sí misma”. Las canciones pretenden resolver la pregunta: “¿Cuál es nuestra responsabilidad en la destrucción de nuestra tierra, también de nosotros y de las relaciones entre nosotros mismos”.

El primer single es ‘Cloud Riders’ y Tori lo ha explicado en un mail al citado medio: “Antes de una tormenta, a las 4:22 de la mañana, vi una estrella fugaz. Algunas tormentas son electrizantes, pero algunas tormentas son mortales. La vida cambia. Algunos resuelven sus problemas, pero otros no. Los conflictos pueden ser así. No sabes cómo se va a resolver un conflicto cuando estás en medio de él. Y lo único que he aprendido es que cuando “los jinetes de las nubes” están viniendo, no se puede huir de ellos”.

Como podéis observar en su página web, Tori Amos realiza una amplia gira de presentación por Europa de su nuevo trabajo en septiembre, pero la artista no pasará por España. Este será el tracklist del largo:

1. “Reindeer King” 7:07

2. “Wings” 4:09

3. “Broken Arrow” 5:21

4. “Cloud Riders” 5:23

5. “Up the Creek” 3:22

6. “Breakaway” 4:37

7. “Wildwood” 4:42

8. “Chocolate Song” 4:42

9. “Bang” 6:12

10. “Climb” 4:03

11. “Bats” 4:18

12. “Benjamin” 2:43

13. “Mary’s Eyes” 5:19