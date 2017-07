The Killers vuelven a las pistas indies con ‘Run for Cover’

The Killers revelaban ayer el tracklist de su nuevo disco ‘Wonderful Wonderful’, que ahora sabemos que llegará exactamente el 22 de septiembre. Hemos conocido el interesantísimo single ‘The Man’ y ahora es el turno de conocer otro de los cortes, de nombre ‘Run for Cover’. Ya lo habían estrenado en directo, pero su versión de estudio confirma que estamos en una especie de regreso a las pistas de baile.

No, ‘Run for Cover’ no busca a la desesperada ser el nuevo ‘Somebody Told Me’ o el nuevo ‘Mr Brightside’, canción que por cierto continúa en el top 100 de las listas británicas, donde lleva 175 semanas (podéis comprobar que ahora mismo es puesto número 45, en serio). Pero sí que es un single animado y realmente uptempo, como no les oíamos desde ‘Spaceman’.

En Bilbao BBK Live podíamos hablar 5 minutos con Ronnie, batería de los Killers, y nos avanzaba sin embargo, que sus canciones favoritas del 5º disco de The Killers son ‘Wonderful Wonderful’ y ‘Rut’. La que conocemos hoy en versión de estudio, ‘Run for Cover’, cerrará la cara A de la edición vinilo.

01 Wonderful Wonderful

02 The Man

03 Rut

04 Life to Come

05 Run for Cover

06 Tyson vs. Douglas

07 Some Kind of Love

08 Out of My Mind

09 The Calling

10 Have All the Songs Been Written