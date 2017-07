Belle & Sebastian recuerdan los tiempos en que eran “guapos”

Belle & Sebastian han compartido su primer single desde que su último disco, ‘Girls in Peacetime Want to Dance‘, llegase al mercado el pasado 2015. Fue un álbum polémico por la inclusión de algunas pistas realmente electrónicas y el grupo escocés no da su brazo a torcer, aunque este ‘We Were Beautiful’ no es una de sus canciones más radicales (no, esto no es ‘Enter Sylvia Plath’).

Marcado por una base trepidante, que podría haber pertenecido a un single de los últimos Everything But The Girl, ‘We Were Beautiful’ tiene también un fondo más clásico y folkie que no repelerá tanto a los seguidores de sus primeros discos. A falta de ahondar en la letra en busca de los recovecos y matices habituales en el trabajo de Stuart Murdoch, el estribillo rememora claramente los tiempos en que éramos “guapos” (o si lo preferís, “hermosos”), antes de que “todo se estropease”. ¿Gente malvada buscando un paralelismo con su carrera musical?

La canción ha sido producida por Brian McNeil en Glasgow. De momento desconocemos más datos sobre el nuevo álbum de Belle & Sebastian, que podría llegar al mercado tanto a finales de este año como ya el que viene.

Recientemente Belle & Sebastian actuaron en la primera jornada del Mad Cool, ofreciendo uno de los mejores conciertos de la jornada de jueves cuando ya había escampado.