Nicki Minaj y Future cumplen el récord de “nada” por minuto en el vídeo de ‘You Da Baddest’

Cumpliendo con su agenda de single por semana o quincena (aunque esta vez se ha pasado varias semanas sin sacar novedad alguna, lo cual nos ha preocupado), Nicki Minaj estrena hoy un nuevo tema con Future, ‘You Da Baddest’. A decir verdad, el tema es de él, pues pertenece a su nuevo disco, ‘HNDRXX’, que ha salido hoy, pero Minaj es la completa protagonista de su vídeo, que se ha publicado casi ahora a pesar de que lleva rodado desde febrero.

Tanto vídeo como canción no podrían ser más irrelevantes, pero el vídeo se le lleva la palma, pues no es sino una sucesión de planos de Future y Nicki Minaj presumiéndose a sí mismos por lo que parece el paseo marítimo de Miami, con la diferencia de que Future no tiene gracia ninguna bailando frente a la cámara y Minaj se lo merienda, claro que aupada por unos atuendos y unas joyas que deben costar en total el triple de lo que ha costado rodar el vídeo.

La canción por su parte se suma a otras naderías hip-hop de Minaj sobre ser la “más malota” de la industria, pero en esta ni siquiera su verso es particularmente interesante, y bien sabido es que Minaj, donde pone un “featuring”, se supera, hasta el punto que estos llegan a ser lo mejor de la canción, como sucedía por ejemplo en ‘Make Love’ o ‘Kissing Strangers’. Como diría Oto Vans: “¿qué la pasa?” Nicki, ¡vuelve!