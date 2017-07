El Último Vecino y Modelo de Respuesta Polar, entre los seleccionados de Girando por Salas

Girando por Salas, la iniciativa que apoya a proyectos revelación de nuestro país ayudándoles a girar por toda España, ha anunciado sus 26 seleccionados para la temporada 2017/2018. La fase de inscripción para esta 8ª edición finalizaba el pasado 30 de junio con un total de 1.145 artistas inscritos. Tras la revisión del cumplimiento de las bases, el número de artistas aprobados quedó en 840. Ahora se han dado a conocer los 26 artistas seleccionados, entre los que hay varios artistas conocidos, pues según las bases, simplemente tienen que tener menos de 3 discos. Este es el listado, en el que se ha marcado con un asterisco los 5 seleccionados que han salido de entre los 20 más votados por el público.

[IN MUTE] *

APARTAMENTOS ACAPULCO

ATACADOS *

BARBOTT

BLUES & DECKER

DUENDE JOSELE

ED IS DEAD

EL ÚLTIMO VECINO

FLAMINGO TOURS

FREDI LEIS *

FUNKYSTEP & THE SEY SISTER

HELENA GOCH

HOLY BOUNCER

ISLA IGLÚ

LÁGRIMAS DE SANGRE

LUCAS COLMAN *

MODELO DE RESPUESTA POLAR

MORGAN

NÚRIA GRAHAM

O SISTER!

OGUN AFROBEAT

PAULA ROJO

PIEZAS Y JAYDER *

ROIG!

THE LIMBOOS

TIGRES LEONES

GPS es una iniciativa del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, a través del INAEM, en colaboración con la Federación coordinadora del circuito de Músicas Populares constituida por las asociaciones profesionales: ACCES (Asociación Estatal de Salas de Música en Directo), APM (Asociación de Promotores Musicales), ARC (Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya), ARTE (Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo), MUSICAT (Associació Professional de Músics de Catalunya), PROMUSICAE (Productores de Música de España) y UFI (Unión Fonográfica Independiente).