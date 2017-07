8 hitazos y 12 joyas perdidas de Clap Your Hands Say Yeah

Clap Your Hands Say Yeah han publicado este año un quinto disco llamado ‘The Tourist‘ que, en conjunto, supone una mejoría en su carrera tras el tropezón de ‘Only Run’. Buenas canciones como ‘Fireproof’ y ‘Better Off’ llegan para alimentar un repertorio que, con la tontería, suma ya unos cuantos hits. La mayoría estaban incluidos en su excelente debut homónimo, aquel con buenas melodías tan capaces de seducir a los seguidores de Smashing Pumpkins (‘In This Home On Ice’) como a los de Belle & Sebastian (ese inicio de ‘Upon This Tidal Wave of Young Blood’).

Aprovechando que la banda de Alec Ounsworth nos visitará este año, actuando en Burgos Festival el 9 de septiembre, y posteriormente estará en La 2 de Apolo (Barcelona) el 3 de octubre, La Rambleta (Valencia) el 4 de octubre, Teatro Circo (Murcia) el 5 de octubre y OchoyMedio (Madrid) el 6 de octubre, compartimos una playlist con 20 de sus mejores canciones.

En esta playlist hemos querido incluir sus 8 mayores hits, en general y salvo alguna excepción los temas que superan 1 millón de escuchas en Spotify, y después rescatamos 12 canciones más que deberían tener más reconocimiento. ¿No está este grupo pelín infravalorado?

Hay, por supuesto, una muy buena representación de lo que fue su debut, canciones como la inolvidable ‘Over and Over Again’, ‘Upon This Tidal Wave of Young Blood‘ o ‘The Skin Of My Yellow Country Teeth’ (seguida de manera inevitable como ‘Is This Love?’), pero también ‘Heavy Metal’, que no suele faltar en su setlist a pesar de no ser tan “heavy metal”, y una personal favorita, ‘In This Home On Ice’: distorsión y melodía pop conviven en esta pequeña maravilla que nunca recibió demasiada atención.

De su segundo álbum sonó bastante la coral y demoníaca ‘Satan Said Dance’, pero es justo reivindicar también ‘Underwater (You and Me)’, una de las canciones más exultantes (y más Coldplay) que jamás hayan grabado, la directísima ‘Yankee Go Home’ y la semi electrónica e hipnotizante ‘Goodbye to Mother and the Cove’, de curioso desarrollo llevando hasta esa suerte de marcha militar.

De ‘Hysterical’, su tercer álbum, editado en 2011, hay que reivindicar, además de las conocidillas ‘Same Mistake’ y ‘Maniac’ (todo un tiro esta última), la muy New Order ‘Into Your Alien Arms’ e ‘Idiot’, otra de esas pequeñas composiciones del grupo que es imposible no querer. ‘Only Run’ (2014) definitivamente no era el mejor disco de Clap Your Hands Say Yeah, pero es justo recordar el alcance del dúo con Matt de The National ‘Coming Down’ y también otras pistas como la burbujeante y épica ‘Little Moments’ y la angustiosa y muy Radiohead ‘Beyond Illusion’. Y así llegamos hasta nuestros días, cuando las mencionadas ‘Fireproof’ y ‘Better Off’ se han postulado como favoritas de la audiencia del nuevo disco de Clap Your Hands por encima incluso del single “Down”, al igual que ‘The Pilot’, el tema que abría el álbum recordando en ambientación y acústicas a The Sundays. Pasen y disfruten: aquí hay muchas más buenas canciones de las que creían.