Kelela anuncia su disco ‘Take Me Apart’ y comparte himno para “las mujeres”, ‘LMK’

Kelela, conocida por la mixtape ‘Cut 4 Me‘ y después el EP ‘Hallucinogen‘, que llegó a presentar en vivo en nuestro país, acaba de anunciar tras un par de años de hype lo que se va a considerar oficialmente su álbum de debut. ‘Take Me Apart’ se publicará el 6 de octubre a través de Warp Records, y ya se conoce su tracklist y su primer single, ‘LMK’. Según la nota de prensa, la canción es “un grito de guerra para las mujeres independientes, en el que Kelela le da la vuelta a la idea heteronormativa de que las mujeres quieren asentarse (NdE: entendemos que en una relación amorosa). Kelela destruye esta noción y convierte este tema bailable en un arma para el empoderamiento, decantándose por un rollo de una noche mientras declara que “no es para tanto””.

La nota de Music As Usual, su distribuidora en España, dice sobre el disco: “Ampliando las ideas exploradas en Hallucinogen, aquí Kelela asemeja las relaciones personales y sus efectos a una muñeca Matryoshka, abriendo una por una cada capa para encontrarse a sí misma en el centro. Take Me Apart no sólo es una crónica intensamente personal, sino también una declaración de intenciones desafiante y turbulenta: “A pesar de ser un disco personal, mi sonido y mi manera de articular mi vulnerabilidad y fuerza están impregnados por mi identidad política. Soy una mujer negra, de segunda generación etíope-americana, que creció en los suburbios y que escucha R&B, jazz y a Björk. Todo esto está presente de una manera u otra””.

Tracklist:

1. Frontline

2. Waitin

3. Take Me Apart

4. Enough

5. Jupiter

6. Better

7. LMK

8. Truth Or Dare

9. S.O.S.

10. Blue Light

11. Onanon

12. Turn To Dust

13. Bluff

14. Altadena