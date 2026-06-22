Halsey contra Fantano vuelve a mostrar su fragilidad ante la crítica

Anthony Fantano es uno de los periodistas musicales más influyentes de internet. Si sus más de 3 millones de suscriptores en YouTube no bastan para demostrarlo, el creador de contenido al frente de The Needle Drop acaba de publicar una entrevista presencial con nada menos que Olivia Rodrigo.

Quien posiblemente nunca estará en esa posición es Halsey. El crítico puntuó su último disco, ‘The Great Impersonator‘, con un 1 sobre 10 y lanzó una crítica demoledora hacia la calidad de las canciones y sus «egocéntricas» letras, que calificó poco menos que de pataletas adolescentes y como ejemplos de «síndrome del personaje principal». Muchos fans señalaron la «insensibilidad» de este comentario, debido a que que ‘The Great Impersonator’ está profundamente marcado por los problemas de salud que Halsey ha atravesado en los últimos años, incluido un tratamiento de quimioterapia para combatir un cáncer hematológico.

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Ahora, aprovechando la viralidad de la entrevista con Olivia Rodrigo, la cantante ha decidido responder con descalificaciones y algún argumento razonable. Halsey reduce al crítico a la categoría de «youtuber de reacciones», lo asocia con la cultura de 4chan sin pruebas y lo describe como «abusón». También tira de humillación personal al asegurar que «estoy segura de que mi canción menos memorable será recordada con más cariño que cualquier cosa que hayas hecho en tu vida».

La artista, sobre todo, critica el uso de «main character syndrome» en una reseña de un disco que habla, en buena medida, de su enfermedad. Y comparte una interesante reflexión: «Ser una mujer que enfrenta problemas de salud graves a menudo significa tener miedo de decir la verdad sobre el dolor que estás sufriendo porque temes no ser creída o parecer que buscas atención», escribe. Según Halsey, Fantano acabó «validando ese miedo ante miles de mujeres».

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Aunque la reseña de Fantano sobre ‘The Great Impersonator’ dista mucho de ser amable -e incluso podría decirse que era bastante hostil hacia su trabajo artístico-, lo cierto es que el crítico nunca menciona el cáncer de Halsey en su análisis, ni siquiera para contextualizar el álbum.

Porque podemos estar de acuerdo en que Fantano fue insensible obviando el contexto del disco. Se puede argumentar que un 1 sobre 10 es una nota absurda para un disco que está muy lejos de ser inaudible. Incluso se puede señalar que existe cierta animadversión hacia Halsey en la manera en que enfoca la crítica. Lo que cuesta más defender es que estuviera atacando a la cantante por hablar de su enfermedad.

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Ciñéndonos a lo que Fantano dice realmente en su crítica, lo más cuestionable de toda esta respuesta es la insinuación de que la enfermedad de Halsey debería bastar para blindar el disco frente a las críticas. ¿Es realmente esa la crítica musical que queremos?

De la misma manera, Halsey haría bien en admitir que las críticas sí le importan y en entender que su trabajo no merece ser aclamado por defecto ni por el mero hecho de ser autobiográfico. Tiene todo el derecho a escribir sobre su experiencia con la enfermedad y a sentirse ofendida por una reseña que considera injusta. Pero, como señala un acertado tuit: «No quedas bien siendo tan reactiva a la crítica cuando eres un artista en el ojo público. Es música, joder. El intercambio es que ganas como 20 millones de dólares. Si no te gusta, seguro que habrá alguien que sí».