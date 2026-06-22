Unión sorpresa en el cine: Kylie Minogue y Tarantino ruedan juntos

Kylie Minogue vuelve a colocarse en el radar del cine tras confirmarse su participación en el nuevo proyecto del director galés Jamie Adams, donde compartirá reparto con Quentin Tarantino, que también aparecerá frente a la cámara, como actor.

El filme, aún sin título ni sinopsis oficial, se está rodando en Gales y ha sido descrito como una «pieza de estilo improvisado», según Variety, muy en la línea del cine “Nouvelle Vague” que caracteriza a Adams. En las últimas semanas, el equipo ha sido visto grabando escenas en la localidad de Porthcawl, parece que en torno a un funeral y velatorio.

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Para Kylie Minogue, este nuevo papel suma otro capítulo a una filmografía breve pero muy variada, donde ha alternado cameos icónicos y papeles de culto. Entre sus apariciones más recordadas están su debut en ‘The Delinquents’ (1989), su mítico salto pop en ‘Street Fighter’ (1994), su participación en ‘Moulin Rouge!’ (2001) o su inesperada reaparición cinematográfica en ‘Holy Motors’ (2012) de Leos Carax.

En cuanto a Tarantino, su participación como actor no es ninguna rareza: el cineasta ha aparecido ocasionalmente como actor sus propias películas, como ‘Reservoir Dogs’ o ‘Pulp Fiction’, además de diversos cameos en proyectos de otros directores.