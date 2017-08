Los 10 artistas que no perderte en Santander Music 2017

Hoy comienza una nueva edición de Santander Music, la novena. El festival, consolidado en la Península de la Magdalena, ofrece una buena compilación de la mejor música del país, con algún nombre internacional, además de una serie de actividades paralelas en la ciudad que se han ido desarrollando durante las últimas semanas. No podemos dejar de recomendar las Vermú Sessions que durante las jornadas de viernes y sábado por la mañana podrán verse en la ciudad. Estarán nada menos que Pianet, Sen Senra, el inimitable Bigott y Melenas, además de varios DJ’s.

La Casa Azul

La gira veraniega de La Casa Azul finalmente no se ha acompañado de más nuevos singles que el conocido a finales de 2016, ‘Podría ser peor’. Y sin embargo, en este caso sí ha resultado mejor el remedio que la enfermedad, pues el artista está ofreciendo en su lugar una selección de “greatest hits” de cortar el hipo, en la que no falta ninguna de sus grandes canciones, además de un nuevo espectáculo en formato cuarteto. De lo mejor visto en festivales gigantes como el FIB, de lo mejor visto en el ambicioso Vida Festival, entre otros lugares.



M Ward

El gran nombre internacional que podremos ver hoy jueves 3 de agosto es el de M Ward. O la calidad por encima del populismo. Tras el pelotazo dado por los discos de estudio de She & Him, el autor volvía el año pasado a publicar un disco en solitario llamado ‘More Rain’, mientras en directo sigue revisitando temas de largos tan laureados como ‘Post-War’ o ‘Hold Time’. No, no suelen faltar temas como ‘Chinese Translation’, ‘Rollercoaster’ o ‘Poison Cup’, junto a otros más recientes como ese ‘Primitive Girl’ contenido en su penúltimo largo, además de alguna versión.



Roosevelt

Una de las curiosidades del festival, sobre todo para los que seáis fans del pop sintético, es el proyecto del alemán Marius Lauben, que debutara con un buen álbum homónimo el año pasado. Ahí podíais encontrar una buena colección de piezas de electropop llenas de ritmos house y French Touch que encantará a seguidores de Hot Chip, Chromeo o Daft Punk y que gana en directo. Actúa hoy jueves.



Sidonie

Sidonie también actúan en la jornada de hoy. Después de su vuelta a Los 40 Principales, el grupo no ha conseguido vender muchos más discos que antes, pero los números de millones de streamings que suman canciones como ‘Carreteras infinitas’, ‘El peor grupo del mundo’ o más recientemente ‘Siglo XX’ garantizan un repertorio desde luego más nutrido de éxitos que hace dos años.



Los Planetas

Tras verse un poco superados por un gigante escenario como el del FIB, Los Planetas quizá hallen en Santander Music su lugar natural, un escenario grande pero no enorme, en el que desarrollar su repertorio actual, conformado a medias por sus hits, y a medias por las canciones de su nuevo álbum, excelente pero sin hits tan inmediatos como ‘Segundo premio’ o “Pesadilla”. En él brilla por encima de la media esa adaptación libre de Yvng Beef llamada ‘Islamabad’ con la que suelen abrir sus conciertos, y que va directa a nuestra lista de mejores canciones de 2017.



The Vaccines

Mañana viernes, además de Los Planetas, también será el turno de ver a The Vaccines. En su caso no vienen con disco nuevo, pero como sucede a La Casa Azul, puede ser una ventaja si el grupo sabe sacarle partido a la considerable ristra de grandes éxitos que han ido soltando sus discos. Recientemente actuaron en Madrid y llenaron Joy Eslava sin problema alguno. Pueden ser de lo mejor del festival.



Triángulo de amor bizarro

Apuesta segura. El directo de los gallegos suena trabajado desde los días en que publicaban su homónimo disco de debut, y después de otros 3 buenos discos solo ha podido ir a mejor. También en cuanto a repertorio, con un público totalmente renovado que se nota que prefiere las canciones de ‘Salve discordia’ a las antiguas. ¿Por qué número de single vamos? ¿Es ‘Seguidores’ el quinto, como muestra Spotify, o más bien el sexto?



Lori Meyers

Un día después de Los Planetas, Vaccines y Triángulo, esto es, el sábado, Lori Meyers encabezarán la jornada junto a La Casa Azul. Mi compañero Miguel Sánchez los situaba como “lo mejor del día” en la correspondiente crónica de Low Festival, y la verdad es que su meditado espectáculo que va desde lo más meditativo de ‘En la espiral’ a sus mayores éxitos, no tiene mácula.



Anni B Sweet

Anni B Sweet actúa, como está siendo habitual en varios festivales, el mismo día que Lori Meyers, y no es desde luego por ser “novia de” sino por puras razones lógicas-logísticas. La artista daba un paso considerable incorporando sintetizadores y los próximos -posiblemente, sólo posiblemente- en castellano prometen dar nuevas sorpresas a sus muchísimos seguidores.



Delorean

Frente a nombres internacionales como los de Nothing But Thieves (atentos fans de los Killers), bandas tan recomendables en vivo como Belako, los noveles Shinova o veteranos como Los Deltonos, hay que volver a recomendar el concierto de Delorean como perfecto fin de fiesta este viernes 4 de agosto, media hora después de que comience Amable.