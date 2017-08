Nuevo susto de Britney Spears en Las Vegas: un hombre asalta su escenario y es inmovilizado

Por h o por b, la residencia de Britney Spears en Las Vegas siempre deja alguna noticia, ya sea por los fallos de vestuario de la cantante, su criticado “playback” o alguna que otra salida de tono para con su público. La última noticia es un pequeño susto provocado por un fan. Durante la noche del miércoles, el escenario de Spears fue asaltado por un hombre adulto mientras la cantante interpretaba una canción.

En el vídeo de lo sucedido puede verse cómo el hombre salta hacia el escenario, probablamente con intención de acercarse a Spears, que se encuentra a varios metros interpretando su éxito ‘(You Drive Me) Crazy’. Al percatarse de la situación, Spears pregunta “¿qué está pasando?” y si “todo va bien”. Después, según informan varios medios y personas en las redes sociales, la cantante se agacha ante uno de sus guardias de seguridad y le pregunta si el asaltante porta una pistola.

Tras el asalto, el hombre fue inmediatamente inmovilizado por seguridad y detenido poco después. Se ha confirmado que es un hombre de 37 años llamado Jess Webb que había sido visto dando problemas durante el concierto.

my baby almost got attacked on stage tonight I wanna cry pic.twitter.com/pKRESY6dQT

— Emanuel Jenner (@emanueljenner) August 10, 2017