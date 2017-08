‘Boys’ de Charli XCX: contradictoria… pero sexy, divertida e irresistible

Parte de la redacción evalúa el single de Charli XCX.

“Hay canciones que se lanzan a la vez que sus vídeos, de manera que son indisociables de ellos. Es el caso de ‘Boys’ de Charli XCX, en el que la cantante retrata a chicos con los que ha trabajado en distintas poses. Es una manera de sexualizarlos como se sexualiza a las mujeres, pero también de reírse de sí misma y de su dependencia de los “chicos”. Una idea quizá controvertida por las contradicciones que puede conllevar pero que aquí se desarrolla de manera tranquila, sexy, divertida, desprejuiciada, y desde luego irresistible si te gustan los “chicos”. Y lo mejor es que un par de semanas después de su lanzamiento, la canción, que parecía un mero trámite para el vídeo, se crece y se crece hasta constituir una de las composiciones más adictivas de Charli XCX. ¿Será ese repetir de “Boys”? ¿Será el sonidillo que sigue? Un tema ultra Charli XCX que curiosamente no ha escrito ella (bien por no añadirse a los créditos atribuyéndose el cambio de una coma, como hacen otros) y una producción bastante PC Music, que curiosamente no es de PC Music”. Sebas E. Alonso.

“¿Alguien más ha pensado en Marina Diamandis y su videoclip para ‘How To Be a Heartbreaker’ tras ver lo nuevo de Charli XCX? Lo cierto es que no estamos acostumbrados a ver vídeos donde sean ellos los que aparezcan con poca ropa y seduciendo a la cámara. La autora de ‘Sucker’ apuesta por darle la vuelta a la ecuación en un clip dirigido por ella misma, mientras nos habla sin tapujos en esta canción sobre sus calentones y sobre lo que le cuesta mantener la concentración, y los planes con sus amigas, cada vez que ve a un chico que le pone (y ve muchos). De nuevo, algo bastante común en el pop mainstream por parte de ellos pero no por parte de ellas. Por el momento, el público parece estar respondiendo ante este simpático y pegadizo tema mejor que a sus anteriores lanzamientos, incluyendo la mixtape ‘Number 1 Angel‘. Habrá que ver si sigue en esa línea ascendente y su tercer álbum corre mejor suerte”. Pablo N. Tocino.

“Charli XCX ha pasado a convertirse en uno de los iconos más reconocibles del pop de esta década. Hasta el punto de que este ‘Boys’ suena inconfundiblemente a ella incluso aunque ni ha participado en la composición ni está producida por sus colaboradores habituales PC Music, Ariel Rechtshaid o Patrick Berger, sino por el sueco Jerker Hansson (Zara Larsson, Panic! At The Disco). Nadie más podía hacer tan suyo como ella este himno que sitúa a los hombres como objetos sexuales, en un juego que tiene poco de irónico y mucho de afirmación femenina. Un caramelo pop perfectamente adictivo, mucho más elaborado de lo que aparenta (su recta final, con esas sutiles armonías vocales en segundo plano, es deliciosa) y coronado por un vídeo magnífico, de los que no se olvidan fácilmente. Bravo”. Raúl Guillén.

