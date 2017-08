Así sonará ‘Can We Still Be Friends?’, el nuevo single de Justin Bieber con los autores de ‘Sorry’

Justin Bieber prepara el nuevo ‘Sorry’. Y en serio. El cantante ha anunciado nuevo single, ‘Can We Still Be Friends?’, y sus autores son los mismos que los de ‘Sorry’, estos son, Michael Tucker, el productor conocido como BloodPop, y los compositores Julia Michaels y Justin Tranter. Eso sí, falta Skrillex, que está ocupado con otras cosas. El single sale este viernes 18 de agosto.

Un adelanto en baja calidad de ‘Can We Still Be Friends?’ ha llegado a Twitter y suena básicamente dance, mucho más de hecho que ‘Sorry’, y más en la línea quizá de ‘2U’, el reciente single de Bieber con David Guetta, que a su vez recordaba al trabajo de Diplo con Skrillex en Jack Ü, autores de ‘Where Are Ü Now’, el éxito de Justin Bieber que precedió a ‘What Do You Mean?’ y por supuesto a ‘Sorry’. El cantante a su vez presentó el tema a varios fans hace unos meses y el audio también puede escucharse en la red.

Mientras, a nadie se le escapa que Bieber está convertido en toda una máquina de hacer éxitos casi literalmente: a pesar de recientemente haber cancelado las últimas fechas de su gira mundial, el cantante sigue haciendo caja de sus grabaciones, como es el caso de su colaboración en ‘Despacito’ de Luis Fonsi, básicamente la canción del año en cuanto a ventas, o el hitazo de DJ Khaled ‘I’m the One’.

Can we still be friends — Justin Bieber (@justinbieber) August 13, 2017

Friday.. Una publicación compartida de Julia Michaels (@imjmichaels) el 13 de Ago de 2017 a la(s) 4:15 PDT

CAN WE STILL BE FRIENDS, THE KING IS ABOUT TO SLAY OUR EXISTENCES AGAIN pic.twitter.com/yldgzGbO9g — valentina (@livexjustin) August 13, 2017