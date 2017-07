Skrillex baila a saco con Poo Bear, la mano derecha actual de Justin Bieber

¿No está un poco perdido Skrillex desde que arrasara con ‘Where Are Ü Now’ junto a Justin Bieber? El productor de electrónica ganador de varios Grammys ha sacado alguna canción suelta, pero nada a gran escala y mucho menos nada que pueda acercarse a las 650 millones de reproducciones que aquella canción como Jack Ü (con Diplo) acumula en Spotify.

El nuevo intento viene de mano de Poo Bear, un artista que precisamente estaba entre los co-autores de ‘Where Are Ü Now’ y también de otros 7 temas incluidos en el último disco de Bieber, ‘Purpose’, en concreto ‘What Do You Mean?’, ‘Mark My Words’, ‘Company’, ‘No Pressure’, ‘Life Is Worth Living’, ‘Children’ y la propia ‘Purpose’. También ha co-escrito la reciente ‘2U’ de Bieber con David Guetta, luego es ahora mismo la mano de derecha de Bieber.

La nueva canción de Skrillex y Poo Bear es un himno veraniego, bastante acelerado y marcado a saco por la distorsión vocal, ejerciendo su vídeo sobre un monopatín como única posible guía de algunas de las letras de este tema (no es un lyric video pero en algún momento lo parece).

Asegura la nota de prensa que este es el debut a las voces de Poo Bear, aunque con tanta distorsión desconocemos si le podemos augurar mucho futuro como cantante pase lo que pase con este tema. Su verdadero nombre es Jason Boyd, no es ningún niño (cumple el año que viene 40 años), y también colaboraba hace una década en ‘Confessions’, el multimillonario disco de Usher, entre otros trabajos de Chris Brown o Lupe Fiasco.