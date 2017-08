Escucha el audio oficial de ‘Material Girl’ desde el ‘Rebel Heart Tour’, que ya puede pedirse por anticipado

El día en que Madonna cumple 59 años se ha habilitado el pedido por anticipado del DVD de la gira ‘Rebel Heart’ que la cantante publica el 15 de septiembre. La película sale en formato digital, DVD y blu-ray e incluye contenido extra, lo que es una parte de ‘Tears of a Clown’, el concierto “performance” especial que realizó Madonna en Melbourne, y lo que parece una actuación separada de ‘Like a Prayer’.

La gira además se publicará en un disco de audio por separado que incluirá catorce pistas. Hoy ha llegado a las plataformas de streaming una de ellas, la que corresponde a ‘Material Girl’, una de las últimas canciones en el setlist. El tema destacaba por su producción nueva, mucho más oscura, un poco en la línea trip-hop de ‘Ray of Light’ y probablemente en sintonía con el siniestro devenir de ese “mundo material” sobre el que cantaba Madonna en los 80, que no es otro que los capitalistas Estados Unidos.

Madonna ha sido noticia recientemente por su discreto regreso a los escenarios en una gala benéfica organizada por el actor y activista Leonardo DiCaprio. La artista interpretaba cinco temas de su repertorio, entre ellos ‘Ray of Light’ y ‘4 Minutes’, que no recuperaba en directo desde la gira de ‘Hard Candy’.

DVD / Blu-ray Tracklisting

01. Rebel Heart Tour Intro

02. Iconic

03. Bitch I’m Madonna

04. Burning Up

05. Holy Water / Vogue

06. Devil Pray

07. Messiah (Video Interlude)

08. Body Shop

09. True Blue

10. Deeper and Deeper

11. HeartBreakCity

12. Like A Virgin

13. S.E.X. (Video Interlude)

14. Living For Love

15. La Isla Bonita

16. Dress You Up / Into The Groove

17. Rebel Heart

18. Illuminati (Video Interlude)

19. Music

20. Candy Shop

21. Material Girl

22. La Vie En Rose

23. Unapologetic Bitch

24. Holiday

CD Tracklisting

01. Rebel Heart Tour Intro

02. Iconic

03. Bitch I’m Madonna

04. Burning Up

05. Holy Water / Vogue

06. Devil Pray

07. Deeper and Deeper

08. Heartbreak City

09. Living For Love

10. La Isla Bonita

11. Rebel Heart

12. Candy Shop

13. Unapologetic Bitch

14. Holiday

EXTRAS

01. An Excerpt from “Tears Of A Clown”

02. Like A Prayer