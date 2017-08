The Velvet Underground y Nico encabezan la lista de 200 mejores discos de los 60 para Pitchfork

Pitchfork ha publicado su lista de los 200 mejores discos de los 60. El medio de Chicago ya había publicado una lista de las 200 mejores canciones de los 60 en 2006 (encabezada por ‘God Only Knows’ de los Beach Boys), a la que ha sucedido recientemente con su lista de las mejores canciones de los 70 y las mejores canciones de los 80, la última de las cuales contenía notables ausencias. También publicaba recientemente su clasificación de los mejores discos de britpop.

El mejor disco de los 60 para Pitchfork es el álbum de The Velvet Underground y Nico, seguido por ‘Pet Sounds’ de los Beach Boys y ‘A Love Supreme’ de John Coltrane. Pitchfork ha hecho hincapié en los discos de pop, rock, R&B y soul que todos conocemos -discos de Aretha Franklin, Bob Dylan, Leonard Cohen, Joni Mitchell, King Crimson, etc.- y especialmente en el jazz, género del que no ha olvidado obras maestras de Miles Davis, Alice Coltrane, Ornette Coleman o Charles Mingus. También se subraya la importancia de la vanguardia, destacando obras de Terry Riley, Morton Subotnick, Moondog, La Monte Young o el taller radiofónico de la BBC.

Pitchfork ha buscado también más allá de la música producida en territorio anglosajón, destacando obras maestras inolvidables, sobre todo francesas, de Jacques Brel (‘Ces Gens-là’, 152), Françoise Hardy (‘Tous les garçons et les filles’, 90) o Gainsbourg (‘Initials B.B.’, 117), aunque también señalando la importancia de muchos discos de bossa nova como el debut de Stan Getz y João Gilberto (103). El etíope Mulatu Astatke es de los pocos artistas africanos de la lista, Karlheinz Stockhausen de los pocos alemanes y la representación española es inexistente, claro que tampoco se la esperaba.

Top 20:

01 The Velvet Underground & Nico / The Velvet Underground & Nico

02 The Beach Boys / Pet Sounds

03 John Coltrane / A Love Supreme

04 The Beatles / The Beatles

05 Nina Simone / Wild is the Wind

06 Bob Dylan / Blonde on Blonde

07 James Brown / Live at the Apollo

08 The Beatles / Revolver

09 Miles Davis / In a Silent Way

10 Aretha Franklin / I Never Loved a Man the Way I Love You

11 Leonard Cohen / Songs of Leonard Cohen

12 The Velvet Underground / The Velvet Underground

13 The Jimi Hendrix Experience / Electric Ladyland

14 Bob Dylan / Highway 61 Revisited

15 Eric Dolphy / Out to Lunch!

16 The Beatles / Abbey Road

17 Charles Mingus / The Black Saint and the Sinner Lady

18 The Rolling Stones / Let it Bleed

19 Dusty Springfield / Dusty in Memphis

20 The Stooges / The Stooges