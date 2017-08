The Killers, una mujer, un casete y un intento de asesinato en el vídeo de ‘Run for Cover’

El segundo single de ‘Wonderful Wonderful’, el nuevo álbum de The Killers, es ‘Run for Cover’, una canción que Brandon Flowers ha dicho el grupo escribió hace más de diez años. ‘Run for Cover’ se iba a incluir en ‘Sam’s Town’, el álbum de The Killers de 2006, sin embargo Flowers jamás ha logrado escribir una buena letra para la canción hasta ahora, cundo ha decidido recuperarla e incluirla en el disco que su grupo y él publican el 22 de septiembre.

The Killers ha estrenado esta semana un buen videoclip para ‘Run for Cover’ que no es tan divertido como el de ‘The Man’, pero que tiene su miga. Presenta al grupo en un fondo blanco y negro y en un segundo plano, mientras la historia principal tiene que ver con una mujer que huye despavorida de una persona que conduce un coche con objetivo de matarla. La chica porta un casete, pero también un explosivo.

Pudimos hablar con Ronnie de The Killers en una entrevista de cinco minutos durante el FIB. No destacó ‘Run for Cover’ entre sus canciones favoritas del álbum, como sí lo hizo con ‘The Man’ o ‘Rot’, aunque sí dijo que al ser nuevas todas eran sus favoritas. Para fans de toda la vida de The Killers, probablemente también lo vaya a ser.