Fergie anuncia disco visual y samplea a un clásico funk y… a Dead Can Dance en sus nuevos singles

Fergie ha anunciado su ‘Beyoncé’. Más o menos. ‘Double Dutchess’, su esperado nuevo disco será también una “experiencia visual” (enmarcada en el título ‘Seeing Double’) y saldrá el 22 de septiembre. Se espera que incluya el anterior single de Fergie, ‘M.I.L.F $’, para el que la artista presentaba un videoclip espectacular (aunque por momentos confuso) y lleno de famosos, pero que no conseguía hacer nada por el tema en las listas.

La cantante de Black Eyed Peas (que lo sigue siendo) estrena dos nuevos adelantos del álbum, ‘You Already Know’ con la omnipresente Nicki Minaj y ‘Hungry’ con el polémico Rick Ross. ‘You Already Know’ es completamente retro, un pedazo de hip-hop de los noventa, que se sustenta de hecho en un sample tan usado en el hip-hop de la época como el de ‘Think (About It)’ de Lyn Collins, el clásico funk de 1972 compuesto por James Brown.

Por su parte ‘Hungry’, de la que ya puede verse su vídeo, es mucho más oscura, se inclina de hecho hacia el trap, y contiene otro sample interesante, esta vez de los improbables Dead Can Dance. La canción es ‘Dawn of the Iconoclast’. Ahora entendemos por qué ‘Double Dutchess’ tardaba tanto en llegar: ¡Fergie estaba comprando los derechos de estas canciones! Claro que Fergie gusta y mucho de samplear canciones ajenas: lo hizo con ‘Supersonic’ de J.J. Fad en ‘Fergalicious’ o con Spandau Ballet en la menos conocida ‘True’. Para que luego se diga de Kanye.