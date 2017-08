The Zephyr Bones anuncian al fin ‘Secret Place’, primer largo de su “beach wave”

Tras años situados como una de las mayores promesas del pop estatal, al fin The Zephyr Bones tienen listo su primer disco largo. Se titula ‘Secret Place’ y supondrá la consolidación de un estilo que ellos mismos bautizaron como “beach wave”, un dream pop que bebe de fuentes tan diversas como el surf-rock, el garage o los sintes ochenteros. El primer adelanto de este disco, que se publica a través de La Castanya el día 10 de noviembre, es ‘Juglar Child on the Carousel’ (que ya incluimos en nuestra playlist Ready for the Weekend), un tema de rítmica vibrante pero menos explosivo que en otras ocasiones, para el que es tan apropiado citar a The Drums como a Homeshake.

Grabado por ellos mismos en su propio estudio de la ciudad de Barcelona, el grupo habla así de ‘Secret Place’: “En una pauta melódica entre el vilo y la narcosis, The Zephyr Bones nos indican las coordenadas de su lugar favorito. Pero el sitio en sí no importa, lo relevante es aquello de personal que cada uno guarda en él. Tu secret place puede estar en cualquier parte, en un espacio no físico o en un sentimiento al que recurrir cuando la vorágine social te atrapa. Los mejores recuerdos del amor de pareja, entre amigos, a kilómetros o a velocidad-luz de distancia, se almacenan en estas pistas, construyendo un espejismo de situaciones comunes que da igual si pasan en Venus, en Plutón, en la costa besada por el Pacífico, por el Mediterráneo, en Chile, Barcelona, en tu casa”.

The Zephyr Bones debutaron en el año 2015 con el EP ‘Wishes/Fishes’, pero su gran espaldarazo llegó el año pasado al publicar el single ‘Black Lips’, con el que obtuvieron una gran repercusión incluso en el panorama internacional, convirtiéndose en uno de los temas virales de la temporada (va camino de las 400.000 reproducciones en Spotify, por ejemplo). De hecho, el único concierto de presentación de este disco programado por el momento tendrá lugar el 24 de noviembre en Londres.

Tracklist de ‘Secret Place’:

1. Hurricanes

2. Penny’s Week

3. Juglar Child on the Carousel

4. Las Olas

5. I’ve Lost My Dinosaur

6. Secret Place

7. Black Lips

8. September

9. Telephone

10. The Arrow of Our Youth