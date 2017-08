Una tramoyista de la gira ‘Prismatic’ denuncia a Katy Perry por un dedo amputado

‘Witness‘ se está vendiendo mal, pero Katy Perry tiene ahora otros problemas y no, no nos referimos a las críticas encontradas que ha recibido su presentación de los MTV Video Music Awards, llena de bromas malísimas -aunque no estuvo tan mal- o a lo poco que está funcionando ‘Swish Swish’ en listas a pesar de ser una de las canciones más divertidas del año.

Como cuenta TMZ, una mujer ha demandado a Katy y la causa es un dedo amputado. Christina Fish trabajó de tramoyista en la gira ‘Prismatic’ de Perry en Raleigh, Carolina del Norte, y fue allí donde al ayudar al equipo escénico con un muro, este le cayó en un dedo, produciéndole tal herida que se le terminaría gangrenando, tras lo cual sería amputado. Aunque Fish dice que se le ofreció hielo tras el accidente, también asegura que nadie en el equipo de la gira llamó a una ambulancia y que tuvo que ocuparse ella de llamar a un amigo para que le trasladara a emergencias.