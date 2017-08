Kendrick Lamar, vídeo del año y Ed Sheeran, artista del año en MTV Video Music Awards 2017

Esta noche se ha celebrado la gala de los MTV Video Music Awards, que ha presentado Katy Perry y para la que esta, Kendrick Lamar y The Weeknd eran los principales nominados. Perry además ha actuado, como también lo han hecho Miley Cyrus, Ed Sheeran, Lorde, Thirty Seconds to Mars, Fifth Harmony o P!nk, que ha recibido el premio MTV Michael Jackson Video Vanguard Award. Finalmente The Weeknd, uno de los artistas confirmados para actuar, no se ha presentado a la ceremonia.

Kendrick Lamar, que se ha hecho con varios de los VMAs a los que estaba nominado, entre ellos el más importante, el de Vídeo del año, por ‘HUMBLE.’, ha abierto la ceremonia con ‘DAMN.’ y ‘HUMBLE.’. Su actuación ha destacado por su espectacular puesta en escena dominada por el fuego, lo que ha incluido una persona ardiendo. El rapero desde luego se ha ganado hacerse con todos los premios a los que estaba nominado esta noche. Mucho más sencilla ha sido la actuación de Ed Sheeran, que ha presentado ‘Shape of You’, dando paso a su vez a Lil Uzi Vert y su ‘XO TOUR Llif3’.

Tras las primeras dos actuaciones de la noche, ha hecho su entrada triunfal a la gala Katy Perry, volando colgada por cables y vestida de astronauta. Perry ha dado paso a Paris Jackson, que ha denunciado a los “cabrones supremacistas blancos” de Jacksonville y ha defendido que “si todos estuviéramos unidos, el impacto sería enorme” . La hija de Michael Jackson ha entregado al premio a Mejor vídeo pop a Fifth Harmony por ‘Down’. Hailee Stanfield entonces ha presentado la actuación de Julia Michaels, que ha cantado ‘Issues’, aunque MTV ha optado inexplicablemente por interrumpirla y emitir anuncios. Por suerte su actuación está en Youtube.

.@katyperry made a little pit stop on her way to the #VMAs. pic.twitter.com/JVzd0NC7Mv — MTV (@MTV) August 28, 2017

Tras la pausa publicitaria se ha estrenado el nuevo vídeo de Taylor Swift para ‘Look What You Made Me Do’, dirigido por Joseph Khan y que ha incluido a varias Taylor Swifts de varias épocas hablando entre ellas. Bastante bajonazo que le haya dado continuación el canadiense Shawn Mendes con su ‘There’s Nothing Holdin’ Me Back’. Claro que lo que ha hecho Lorde sí que no lo esperábamos: un “playback” de ‘Homemade Dynamite’ que ha acompañado con una coreografía de danza interpretativa. La cantante tiene gripe, conque un aplauso para ella por actuar de todas formas.

the ground is the flu trying to stop you from glowing up at the #VMAs pic.twitter.com/09lZbQsL30 — Video Music Awards (@vmas) August 28, 2017

lorde – homemade dynamite (VMA performance) pic.twitter.com/NEqeyj0P62 — Fleet Saint Laurent (@bottledfleet) August 28, 2017

you can't tell in these pictures but i have the flu so bad i needed an IV #showgoeson #cutelilproppedupcorpse 🦄💀 — Lorde (@lorde) August 27, 2017

La actuación de Fifth Harmony, con una falsa Camila Cabello a la que han echado del escenario de mala manera, ha dado paso a Jared Leto de Thirty Seconds to Mars, quien ha ofrecido un emotivo discurso en recuerdo de Chester Bennington de Linkin Park y Chris Cornell, trágicamente fallecidos este año en similares circunstancias. Miley Cyrus ha actuado después y ha montado un baile de “honky tonk” en el escenario para presentar su nuevo single ‘Younger Now’ acompañada de un grupo de bailarines mayores. También ha presumido su potencia vocal. La actuación de su contemporánea Demi Lovato, que ha cantado ‘Sorry Not Sorry’, se ha retransmitido desde Las Vegas inmediatamente después.

P!nk, ganadora del MTV Michael Jackson Video Vanguard Award, ha hecho un popurrí de varios de sus éxitos, entre ellos ‘So What’, ‘Fuckin’ Perfect’ y ‘Get the Party Started’, y a continuación ha presentado su nuevo single, ‘What About Us’, en una actuación casi tan dramática como la canción, llena de danza interpretativa. Le ha entregado la estatuilla Ellen DeGeneres. Tras el homenaje a P!nk, Ed Sheeran ha salido a recoger uno de los premios más importantes de la noche, el de Artista del año, aunque no parece que tuviera el discurso muy preparado: “este premio no es por voto popular, ¿verdad?” A continuación, Kesha ha presentado la actuación de Alessia Cara, Logic y Khalid con ‘Here’, que pretende concienciar sobre el suicidio en Estados Unidos. Precisamente Khalid se ha hecho después con el premio a Artista revelación. Le han entregado el premio The Chainsmokers y Bebe Rexha, que podría decirse se ha hecho un “¡Pedroooo!” al leer el nombre del ganador.

Thirty Second to Mars prometían una actuación de ‘Walk on Water’ empleando “tecnología moderna”. Han usado unas “modernísimas” cámaras termográficas. A continuación ha salido al escenario un descendiente de Robert E. Lee, el general estadounidense cuya estatua en Charlottesville desató los ataques en la ciudad de Virginia que terminaron con la muerte de la joven Heather Heyer, para denunciar el racismo y la supremacía blanca en Estados Unidos. La madre de Heyer le ha acompañado en el escenario poco después para dar el premio a Mejor lucha contra el sistema a todos sus nominados y para hablar sobre su organización Heather Heyer Foundation. A continuación, DNCE y Rod Stewart han elevado los ánimos con su divertida “performance” de ‘Do Ya Think I’m Sexy’, rabiosamente setentas. Perry ha cerrado la gala con una actuación de ‘Swish Swish’ junto a Nicki Minaj. La artista ha actuado frente a una enorme pelota de baloncesto y se ha vuelto a colgar para volar por encima del público, terminando subida a una canasta.

“I call on all of us with privilege and power to confront racism and white supremacy head-on" – Robert Lee IV #VMAs pic.twitter.com/ko4SM9VnaU — MTV (@MTV) August 28, 2017

⚡️ @DNCE brought the party to #VMA weekend last night. Can't wait to see their performance at the @VMAs tonight! pic.twitter.com/7gzxPziaVV — MTV (@MTV) August 27, 2017

Vídeo del año: Kendrick Lamar / HUMBLE.

Artista del año: Ed Sheeran

Artista revelación: Khalid

Canción del verano: Lil Uzi Vert / XO TOUR Llif3

Mejor coreografía: Teyana Taylor (‘Fade’ de Kanye West)

Mejor vídeo pop: Fifth Harmony / Down

Mejor vídeo dance: Zedd, Alessia Cara / Stay

Mejor colaboración: Zayn, Taylor Swift / I Don’t Wanna Live Forever

Mejor vídeo hip-hop: Kendrick Lamar / HUMBLE.

Mejor dirección: Kendrick Lamar / HUMBLE.

Mejor dirección artística: Kendrick Lamar / HUMBLE.

Mejores efectos visuales: Kendrick Lamar / HUMBLE.

Mejor lucha contra el sistema:

Logic / Black SpiderMan

The Hamilton Mixtape / Immigrants (We Get the Job Done)

Big Sean / Light

Alessia Cara / Scars to Your Beautiful

Taboo / Stand Up / Stand N Rock #NoDAPL (ft. Shailene Woodley)

John Legend / Surefire