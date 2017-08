U2 inauguran hoy la era ‘Songs of Experience’ con ‘The Blackout’

A última hora de la noche de ayer, U2 confirmaron lo que ellos mismos se habían encargado de insinuar a sus fans más fieles por medio de una misiva (sí, sí… ¡en papel! ¡en 2017!): a lo largo del día de hoy publican una nueva canción que se titula ‘The Blackout’, de la que han dejado escuchar un fragmento en un vídeo en blanco y negro donde se ve al grupo de Dublín interpretando el tema.

Sin embargo, este mismo mensaje también indica que este NO es exactamente el primer single de su próximo disco de estudio que, como confirman en el texto, se llamará ‘Songs of Experience’. Porque indican que, junto con ‘The Blackout’, ofrecerán información sobre ese primer single, que parece que se titula ‘You’re the Best Thing About Me’ y estará disponible la próxima semana –el día 6 de septiembre, concretamente–.

Mientras, tras tomarse un descanso este mes de agosto, U2 retoman desde el próximo domingo su gira de 30º aniversario de ‘The Joshua Tree’ que, tras pasar por Europa –aquí nuestra crónica del show de Barcelona–, se dirige ahora a América, donde estarán actuando hasta finales de octubre.