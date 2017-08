U2 envían una misteriosa carta con dos siluetas negras sobre un texto

U2 se traen algo entre manos y parece que es una canción nueva titulada ‘Blackout’. Se baraja esta posibilidad después de que varios fans de U2 hayan recibido por correo una carta del grupo con un texto tapado por las siluetas de un hombre y una mujer cogidos de la mano. Esta silueta tapa todas las letras del texto excepto las que leen “Blackout, está claro quién eres, aparecerás, U2.com”.

El resto del texto parece ser un resumen sobre ‘Songs of Innocence’ y ‘Songs of Experience’, los dos volúmenes de poemas del poeta inglés William Blake que han inspirado los últimos discos U2, ‘Songs of Innocence‘ y el supuestamente titulado ‘Songs of Experience’, que sigue inédito. El texto de hecho termina con una frase tapada que parece anunciar la llegada de algo en una fecha concreta.

En caso de que efectivamente ‘Blackout’ sea una canción nueva de U2, claramente podría tratarse del primer adelanto de este álbum.

U2 siguen por tanto adelante con su carrera, aunque se encuentran de gira actualmente presentando su disco de 1987 ‘The Joshua Tree’ con motivo de su 30 aniversario. Pudimos ver la gira recientemente en Barcelona.