Fifth Harmony / Fifth Harmony

En un panorama pop dominado por artistas como Drake o Katy Perry que sacan a la venta discos larguísimos, a menudo imposible de oír enteros, para rascar lo máximo posible en streaming, Fifth Harmony operan a la vieja escuela y su nuevo disco homónimo dura solo 33 minutos. El disco supone por supuesto un “renacer” artístico para las chicas tras la dramática marcha del grupo de Camila Cabello, una de sus integrantes principales, y todo el mundo sabe que cuando titulas un disco con tu nombre cuando no es el primero es porque tu carrera ha llegado a un punto de inflexión o porque crees que has hecho tu obra definitiva.

‘Fifth Harmony’ responde más bien al primer caso: no es una obra maestra pero es perfectamente presentable y contiene momentos muy entretenidos. La producción es de calidad y gente como Harmony Samuels, Ammo, Dreamlab, Ian Kirkpatrick (productor de… ‘New Rules’!) o The Stereotypes cooperan para ofrecer a Fifth Harmony una fusión barnizada de pop, hip-hop y tropical house tan contemporánea como grimosa por momentos (‘He Like That’ parece de las Sugababes más oscuras) y dramática por otros (‘Don’t Say You Love Me’). El single ‘Down’ es pegadizo, ‘Deliver’ un buen tema electro doo wop y ‘Lonely Night’ evita parecerse demasiado a una canción de Jason Derulo con un buen estribillo “si no tratas bien a tu madre, chao chao; si tienes a otra tía en la cama, chao chao”. Hacia el final, ‘Messy’, que samplea a Shaggy, tiene un fondo místico muy dosmilero y la riqueza de las guitarras supone uno de los grandes aciertos del disco.

Entre lo malo de ‘Fifth Harmony’, las conjuras nucleares de Skrillex y Poo Bear en ‘Angel’ les vienen un poco grandes a la canción y esos “¿quién dijo que era un ángel?” no podrían sonar más a piloto automático, mientras ‘Make You Mad’ es una muestra más de lo agotada que empieza a estar ya la fórmula del “pop-drop” en el pop comercial. El disco, en general y por suerte, va al grano (por cuenta que le trae, pues dura media hora) y es mucho más difícil aburrirse de él que por ejemplo de ‘Views’. Desconozco si Fifth Harmony han rescatado estas canciones de un baúl de descartes para pasar página lo más rápido posible de la marcha de Cabello, pero el nivel es generalmente bueno. No es exactamente el disco de “renacer” que probablemente necesitaba el grupo, pero es un paso firme hacia conseguirlo.

Calificación: 6,8/10

Lo mejor: ‘Down’, ‘He Like That’, ‘Deliver’, ‘Lonely Night’

Te gustará si te gusta: el pop comercial, sobre todo las voces femeninas

Escúchalo: Spotify