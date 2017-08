Fifth Harmony buscan nuevos públicos de la mano de Skrillex y Poo Bear

El girl group occidental por antonomasia de las nuevas generaciones, Fifth Harmony, vivieron un gran drama meses atrás a causa del abandono de una de sus integrantes más carismáticas, Camila Cabello –que ya ha dado, con considerable éxito, sus primeros pasos en solitario–. Pero, pese a que se especuló con que aquello supondría el fin del conjunto musical –incluso se dijo, tontamente, que pasarían a llamarse Fourth Harmony–, el ahora cuarteto ha seguido adelante.

En las últimas semanas, de hecho, las que fueran concursantes de ‘The X Factor’ han anunciado su próximo álbum, el tercero de su carrera. ‘Fifth Harmony’, que se publica el próximo 25 de agosto, es el título del nuevo disco de Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane Hansen, Lauren Jauregui. Tras revelar días atrás su portada, este viernes han estrenado un segundo single con el que apuntan definitivamente a un público menos teen.

Tras un efectivo pero predecible ‘Down’, single que contaba con la colaboración de Gucci Mane y producción de Ammo (‘Pretty Hurts’, ‘E.T.’), Fifth Harmony presentan ahora una ‘Angel’ que, con producción de Skrillex y Poo Bear (artífice del sonido del último Justin Bieber), las muestra como unas chicas mucho más malas, cantando “¿quién dijo que yo era un ángel?” y rapeando sobre bases próximas al trap. Skrillex y Poo Bear, por cierto, son artífices también de ‘Would You Ever’, una de las mejores canciones del último mes para la redacción.