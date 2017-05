Camila Cabello samplea a Christina Aguilera, imita muy fuerte a Sia y llora en la disco en su nuevo single

Camila Cabello, desertora de Fifth Harmony, edita su primer disco este año y el primer adelanto es uno de los lanzamientos de la semana. ‘Crying in the Club’ es otra una composición de pop tropicalete con xilófonos en la onda de ‘Cheap Thrills’ de Sia y precisamente Sia es una de sus co-autoras, aunque cualquiera diría que es quien interpreta la canción también, pues Cabello suena más a Furler que a sí misma. Cabello, no tenías que reproducir la maqueta de la canción tan fielmente… Por cierto, de ‘Crying in the Club’ destaca también parte de la melodía de su estribillo, claramente tomada de ‘Genie in a Bottle’ de Christina Aguilera, que fue número uno mundial en 1999.

El vídeo para ‘Crying in the Club’ se ha estrenado hoy y presenta a Cabello bailando en una discoteca, posando en lo que parece un almacén vacío y contemplando la vida (y posiblemente la muerte) en un baño. El vídeo se introduce de hecho con una canción distinta, ‘I Have Questions’, que es la que abre el álbum de Cabello, ‘The Hurting. The Healing. The Loving.’, y que la cantante reconoce haber escrito durante un periodo de depresión. “Estaba completamente destrozada en ese momento, sentía mucho dolor y era el capítulo de tu vida que no quieres leer en alto”, ha dicho en nota de prensa. “No pude escribir otra canción en seis meses, porque escribir implicaba que tenía que sentir algo, y no estaba preparada para eso todavía.”

“Después de eso, escribí cada día una canción triste; todo lo que quería decir, lo dije todo hasta que me cansé de escribir sobre ello”, ha dicho Cabello. “¡Hasta que me harté de las canciones tristes! Y según me ponía más y más contenta, me di cuenta de que las canciones eran también más alegres. Y me di cuenta de que ya no estaba haciendo música para un álbum sino que estaba haciendo música para curarme. No fue hasta que escribí suficientes canciones para escucharme que me di cuenta de que yo estaba volviendo a ser quien era, a través de ellas. No la escribí con la intención de enviar un mensaje, pero me di cuenta de que el mensaje estaba en ‘The Hurting. The Healing. The Loving.'”.

Cabello viene de colaborar con Machine Gun Kelly en ‘Bad Things’, con Pitbull y J Balvin en ‘Hey Ma’ y con Cashmere Cat en ‘Love Incredible’. Su disco no tiene fecha de edición por ahora.