Muere Walter Becker de Steely Dan a los 67 años

Walter Becker, bajista y guitarrista de Steely Dan, y uno de sus dos miembros principales, ha muerto este domingo a los 67 años, ha anunciado la banda en la página web del músico. Recientemente, Becker había tenido que cancelar un concierto en el festival Classic East y West de Nueva York por recomendación de su médico, cuando se recuperaba de una “enfermedad no determinada”.

Steely Dan fue uno de los grupos más queridos de Estados Unidos durante los 70, llegando a vender cinco millones de copias de su tercer álbum, ‘Aja’, publicado en 1977 y el que se considera su obra maestra. El grupo, que sufrió numerosos cambios en su formación de directo pero se componía, sobre todo, del dúo original formado por Becker y su compañero Donald Fagen, era conocido por su perfeccionismo en el estudio y se especializó en una atractiva fusión de rock suave, jazz y soul a través de la cual compusieron clásicos como ‘Peg’, ‘Reelin’ in the Years’ o ‘Rikki Don’t Lose that Number’.

El dúo se separó en 1981 tras la publicación de su disco ‘Gaucho’ el año anterior, un disco cuya grabación estuvo marcada por el perfeccionismo extremo del grupo, que creó diferencias creativas y personales entre sus integrantes. Steely Dan no sacarían un nuevo disco hasta 2000, cuando publicaron ‘Two Against Nature’, que ganó el Grammy a Disco del año. Su último trabajo discográfico, ‘Everything Must Go’, se publicó tres años después y el dúo se ha dedicado en la última década sobre todo a hacer conciertos.

En un comunicado a Rolling Stone, Fagen ha lamentado la muerte de su amigo y compañero, a quien recuerda conoció en el Bard College de Nueva York 1967, y de quien elogia su inteligencia y su talento para la guitarra y la composición de canciones. “Becker fue un hombre cínico sobre l naturaleza humana, incluida la suya, y además fue un hombre divertido hasta la histeria”, ha señalado Fagen, que ha recalcado intentará “mantener viva la música que hicimos juntos con la banda de Steely Dan”.